Тухель розповів, як "Баварія" хоче перемогти "Манчестер Юнайтед"

Томас Тухель незадоволений суддівством. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Головний тренер "Баварії" Томас Тухель прокоментував підготовку мюнхенців до поєдинку Ліги чемпіонів з англійським "Манчестер Юнайтед". Німецький клуб вважається фаворитом протистояння.

Тухель пояснив, як його команда гратиме з "червоними дияволами" в інтерв'ю офіційному сайту "Баварії".

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У п'яти стартових матчах англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" зазнав трьох поразок. Попри це, Томас Тухель упевнений, що поєдинок проти англійського гранда буде важким. Він застеріг від недооцінки суперника та закликав своїх підопічних зберігати пильність до фінального свистка.

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Як зіграє "Баварія"

Наставник мюнхенської команди вважає, що його підопічним перш за все варто побоюватися атак суперника, які ведуть за собою Маркус Рашфорд, Бруну Фернандеш та Расмус Хейлунд. Тухель нагадав, що "МЮ" зробить усе можливе для того, щоб реабілітуватися в очах уболівальників.

Гравці "Баварії" святкують перемогу. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

"Ліга чемпіонів завжди була найскладнішим турніром, але водночас і найприємнішим змаганням. Кожен учасник здатний зіграти набагато краще, ніж у своїх національних чемпіонатах. Ми знаємо сильні та слабкі сторони "МЮ" та спробуємо ними скористатися.

Мусіала буде готовий зіграти приблизно годину, але я поки що не вирішив, чи варто випускати його на поле в пару з Мюллером. Швидкість на флангах та комбінаційна гра у центрі поля – це наші головні козирі, які можуть принести перемогу”, — розповів Томас Тухель.

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