Турция дважды вела в счете в матче с Чехией и вышла в плей-офф Евро-2024

Винченцо Монтелла вывел сборную Турции в плей-офф Евро-2024. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Сборная Турции быстро оправилась после разгрома от Португалии и сумела завоевать путевку в плей-офф чемпионата Европы. Главный тренер команды Винченцо Монтелла сумел настроить своих подопечных на важный поединок с Чехией.

Турецкая забила сопернику два года и финишировала на втором месте в турнирной таблице своего квартета, сообщает портал Новини.LIVE.

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Подопечные Винченцо Монтеллы начали Евро-2024 с драматической победы над Грузией (3:1), после чего потерпели сокрушительное поражение от Португалии (0:3). Чехи тоже уступили команде Криштиану Роналду (1:2), после чего не сумели обыграть Грузию (1:1).

Турция отправила Чехию домой

Чехия — Турция — 1:2 (0:0)

Голы: Соучек, 66 — Чалханоглу, 51; Тосун, 90+4.

Удаление: Барак, 20 (Чехия) — повторное предупреждение.

Чехия: Станек (Коварж, 55) — Голеш, Гранач, Крейчи — Цоуфал, Соучек (капитан), Провод (Лингр, 75), Давид Юрасек (Матей Юрасек, 81) — Барак, Гложек (Хоры, 55) — Хитил (Кухта, 55).

Тренер: Иван Гашек.

Турция: Гюнок — Мюльдюр, Акайдин, Демирал, Кадыоглу — Озджан (Айхан, 46), Юксек (Окай, 63) — Гюлер (Тосун, 75), Чалханоглу (Кекчю, 87), Йылдыз — Йылмаз (Керем, 76).

Тренер: Винченцо Монтелла.

Сборной Чехии в этом поединке нужна была победа при условии, что в параллельном матче Португалия обыграет Грузию. Команда Гашека активно начала поединок, и уже на 3-й минуте матча турецкий вратарь не позволил Проводу забить гол. Вскоре после вброса мяча из аута Соучек головой сделал передачу на Гранача, который не попал в створ с шести метров.

Хакан Чалханоглу празднует гол. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Задача сборной Чехии осложнилась в середине тайма. Барак умудрился получить две желтые карточки к 20-й минуте и оставил свою команду в меньшинстве. Но незадолго до перерыва подопечные Гашека могли забить. Турецкий вратарь совершил красивый сэйв после удара Юрасека с 12 метров.

В начале второго тайма турки реализовали большинство. Команда Монтеллы провела быструю атаку, Юкчек сделал передачу на Чалханоглу, и капитан нанес точный и сильный диагональный удар в угол чужих ворот, 0:1!

Сборная Чехии сумела отыграться на 66-й минуте. Хоры выиграл верховую борьбу после вброса мяча из аута и пробил с разворота. Акайдин вынес мяч с линии турецких ворот, но Соучек первым успел на добивание, 1:1!

Но чехам не удалось завоевать свое второе очко на турнире. В компенсированное время туркам удалось провести контратаку. Тосун сместился слева в центр, обыграл соперника и нанес точный удар со средней дистанции, 1:2!

Томаш Соучек забивает гол за сборную Чехии. Фото: Annegret Hilse

Команда Ивана Гашека покидает турнир. Сборная Турции сыграет с Австрией в 1/8 Евро-2024.

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