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Турция отправила Чехию домой и вышла в плей-офф Евро-2024

27 июня 2024 09:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Турция дважды вела в счете в матче с Чехией и вышла в плей-офф Евро-2024
Винченцо Монтелла вывел сборную Турции в плей-офф Евро-2024. Фото: Reuters/Lisi Niesner
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Турции быстро оправилась после разгрома от Португалии и сумела завоевать путевку в плей-офф чемпионата Европы. Главный тренер команды Винченцо Монтелла сумел настроить своих подопечных на важный поединок с Чехией. 

Турецкая забила сопернику два года и финишировала на втором месте в турнирной таблице своего квартета, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Подопечные Винченцо Монтеллы начали Евро-2024 с драматической победы над Грузией (3:1), после чего потерпели сокрушительное поражение от Португалии (0:3). Чехи тоже уступили команде Криштиану Роналду (1:2), после чего не сумели обыграть Грузию (1:1). 

Турция отправила Чехию домой 

Чехия — Турция — 1:2 (0:0) 

Голы: Соучек, 66 — Чалханоглу, 51; Тосун, 90+4. 

Удаление: Барак, 20 (Чехия) — повторное предупреждение. 

Чехия: Станек (Коварж, 55) — Голеш, Гранач, Крейчи — Цоуфал, Соучек (капитан), Провод (Лингр, 75), Давид Юрасек (Матей Юрасек, 81) — Барак, Гложек (Хоры, 55) — Хитил (Кухта, 55). 

Тренер: Иван Гашек. 

Турция: Гюнок — Мюльдюр, Акайдин, Демирал, Кадыоглу — Озджан (Айхан, 46), Юксек (Окай, 63) — Гюлер (Тосун, 75), Чалханоглу (Кекчю, 87), Йылдыз — Йылмаз (Керем, 76). 

Тренер: Винченцо Монтелла. 

Сборной Чехии в этом поединке нужна была победа при условии, что в параллельном матче Португалия обыграет Грузию. Команда Гашека активно начала поединок, и уже на 3-й минуте матча турецкий вратарь не позволил Проводу забить гол. Вскоре после вброса мяча из аута Соучек головой сделал передачу на Гранача, который не попал в створ с шести метров. 

Хакан Чалханоглу
Хакан Чалханоглу празднует гол. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Задача сборной Чехии осложнилась в середине тайма. Барак умудрился получить две желтые карточки к 20-й минуте и оставил свою команду в меньшинстве. Но незадолго до перерыва подопечные Гашека могли забить. Турецкий вратарь совершил красивый сэйв после удара Юрасека с 12 метров. 

В начале второго тайма турки реализовали большинство. Команда Монтеллы провела быструю атаку, Юкчек сделал передачу на Чалханоглу, и капитан нанес точный и сильный диагональный удар в угол чужих ворот, 0:1! 

Сборная Чехии сумела отыграться на 66-й минуте. Хоры выиграл верховую борьбу после вброса мяча из аута и пробил с разворота. Акайдин вынес мяч с линии турецких ворот, но Соучек первым успел на добивание, 1:1! 

Но чехам не удалось завоевать свое второе очко на турнире. В компенсированное время туркам удалось провести контратаку. Тосун сместился слева в центр, обыграл соперника и нанес точный удар со средней дистанции, 1:2! 

Томаш Соучек
Томаш Соучек забивает гол за сборную Чехии. Фото: Annegret Hilse

Команда Ивана Гашека покидает турнир. Сборная Турции сыграет с Австрией в 1/8 Евро-2024. 

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