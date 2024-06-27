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Туреччина відправила Чехію додому та вийшла у плей-офф Євро-2024

27 червня 2024 09:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Туреччина двічі вела у рахунку в матчі з Чехією та вийшла у плей-офф Євро-2024
Вінченцо Монтелла вивів збірну Туреччини у плей-офф Євро-2024. Фото: Reuters/Lisi Niesner
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна Туреччини швидко оговталася після розгрому від Португалії та зуміла завоювати путівку до плей-офф чемпіонату Європи. Головний тренер команди Вінченцо Монтелла зумів налаштувати своїх підопічних на важливий поєдинок із Чехією.

Турецька забила супернику два роки й фінішувала на другому місці у турнірній таблиці свого квартету, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Підопічні Вінченцо Монтелли розпочали Євро-2024 із драматичної перемоги над Грузією (3:1), після чого зазнали нищівної поразки від Португалії (0:3). Чехи також поступилися команді Кріштіану Роналду (1:2), після чого не зуміли обіграти Грузію (1:1).

Туреччина відправила Чехію додому

Чехія — Туреччина — 1:2 (0:0)

Голи: Соучек, 66 — Чалханоглу, 51; Тосун, 90+4.

Вилучення: Барак, 20 (Чехія) — повторне попередження.

Чехія: Станек (Коварж, 55) — Голеш, Гранач, Крейчі — Цоуфал, Соучек (капітан), Провод (Лінгр, 75), Давид Юрасек (Матей Юрасек, 81) — Барак, Гложек (Хори, 55) — Хітіл (Кухта, 55).

Тренер: Іван Гашек.

Туреччина: Гюнок — Мюльдюр, Акайдін, Демірал, Кадіоглу — Озджан (Айхан, 46), Юксек (Окай, 63) — Гюлер (Тосун, 75), Чалханоглу (Кекчю, 87), Йилдиз — Йилмаз (Керем, Йермаз).

Тренер: Вінченцо Монтелла.

Збірній Чехії в цьому поєдинку була потрібна перемога за умови, що в паралельному матчі Португалія обіграє Грузію. Команда Гашека активно розпочала поєдинок, і вже на 3-й хвилині матчу турецький воротар не дозволив Проводу забити гол. Невдовзі після вкидання м'яча з ауту Соучек головою зробив передачу на Гранача, який не влучив у ворота з шести метрів.

Хакан Чалханоглу
Хакан Чалханоглу святкує гол. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Завдання збірної Чехії ускладнилося в середині тайму. Барак примудрився отримати дві жовті картки до 20-ї хвилини та залишив свою команду у меншості. Але незадовго до перерви підопічні Гашека могли забити. Турецький воротар здійснив гарний сейв після удару Юрасека з 12 метрів.

На початку другого тайму турки реалізували більшість. Команда Монтелли провела швидку атаку, Юкчек зробив передачу на Чалханоглу, і капітан завдав точного і сильного діагонального удару в кут чужих воріт, 0:1!

Збірна Чехії зуміла відігратися на 66-й хвилині. Хори виграв верхову боротьбу після вкидання м'яча з ауту та пробив із розвороту. Акайдін виніс м'яч із лінії турецьких воріт, але Соучек першим встиг на добивання, 1:1!

Але чехам не вдалося здобути свій другий бал на турнірі. У компенсований час туркам вдалося провести контратаку. Тосун змістився ліворуч у центр, обіграв суперника і завдав точного удару із середньої дистанції, 1:2!

Томаш Соучек
Томаш Соучек забиває гол за збірну Чехії Фото: Annegret Hilse

Команда Івана Гашека залишає турнір. Збірна Туреччини зіграє з Австрією у 1/8 Євро-2024.

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спорт
Чехія
футбол
Євро-2024
Збірна Туреччини з футболу

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