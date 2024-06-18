Болельщики сборных Турции и Грузии устроили драку

Драка между болельщиками. Фото: скриншот

Футбольные болельщики сборных Турции и Грузии устроили потасовку на стадионе. Их команды сыграют сегодня первый матч группового этапа на Евро-2024.

Соответствующее видео появилось в соцсетях, сообщает портал Новини.LIVE.

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Драка между болельщиками

Турецкие и грузинские болельщики устроили стычки на трибунах стадиона Зигналь Идуна Парк в Дортмунде. Именно здесь сегодня встретятся сборные этих стран в матче Евро-2024.

Детали и причины потасовки пока не известны. Отметим, что Турция сыграет со сборной Грузии сегодня — начало в 19:00.

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