Болельщики сборных Турции и Грузии устроили драку

Турецкие и грузинские болельщики устроили потасовку на стадионе
Футбольные болельщики сборных Турции и Грузии устроили потасовку на стадионе. Их команды сыграют сегодня первый матч группового этапа на Евро-2024.
Соответствующее видео появилось в соцсетях, сообщает портал Новини.LIVE.
Драка между болельщиками
Турецкие и грузинские болельщики устроили стычки на трибунах стадиона Зигналь Идуна Парк в Дортмунде. Именно здесь сегодня встретятся сборные этих стран в матче Евро-2024.
Детали и причины потасовки пока не известны. Отметим, что Турция сыграет со сборной Грузии сегодня — начало в 19:00.
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