Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Турецькі та грузинські вболівальники влаштували бійку на стадіоні arrow

Турецькі та грузинські вболівальники влаштували бійку на стадіоні

18 червня 2024 19:04
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Вболівальники збірних Туреччини та Грузії влаштували бійку
Бійка між вболівальниками. Фото: скриншот
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Футбольні вболівальники збірних Туреччини та Грузії влаштували бійку на стадіоні. Їхні команди зіграють сьогодні перший матч групового етапу на Євро-2024

Відповідне відео зʼявилось у соцмережах, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Бійка між вболівальниками

Турецькі та грузинські вболівальники влаштували сутички на трибунах стадіону Зігналь Ідуна Парк у Дортмунді. Саме тут сьогодні зустрінуться збірні цих країн у матчі на Євро-2024. 

Деталі та причини бійки поки не відомі. Зазначимо, що Туреччина зіграє зі збірною Грузії сьогодні — початок о 19:00. 

Нагадаємо, "Бенфіка" змінила ціну на Трубіна та збирається продати українця.

Забарний назвав чесну причину поразки збірної України від Румунії. 

Поразка України від Румунії подарувала багато цікавих мемів — фото. 

Футболісти збірної України виставили Реброва з роздягальні після поразки від Румунії. 

Зінченко визначився з новим клубом — "Арсенал" готує трансфер.

Євро-2024
вболівальники
бійка
футбол

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор