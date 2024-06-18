Бійка між вболівальниками. Фото: скриншот

Футбольні вболівальники збірних Туреччини та Грузії влаштували бійку на стадіоні. Їхні команди зіграють сьогодні перший матч групового етапу на Євро-2024.

Відповідне відео зʼявилось у соцмережах, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Бійка між вболівальниками

Турецькі та грузинські вболівальники влаштували сутички на трибунах стадіону Зігналь Ідуна Парк у Дортмунді. Саме тут сьогодні зустрінуться збірні цих країн у матчі на Євро-2024.

Деталі та причини бійки поки не відомі. Зазначимо, що Туреччина зіграє зі збірною Грузії сьогодні — початок о 19:00.

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