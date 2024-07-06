Смерть футболиста Ахмеда Рефаата: трагедия в египетском футболе

Умерший футболист Ахмед Рефаат. Фото: x.com/EFA

В египетском футболе случилась трагедия с игроком национальной сборной. 31-летний спортсмен скончался после остановки сердца.

Об смерти футболиста сообщила Футбольная ассоциация Египта.

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У футболиста остановилось сердце

На текущий момент известно, что сердце остановилось у 31-летнего форварда сборной Египта и клуба "Фьюче" Ахмеда Рефаата.

Инцидент случился 11 марта во время матча чемпионата Египта против "Аль-Иттихада". На 88-й минуте футболист упал и потерял сознание.

Затем игрока госпитализировали и почти четыре месяца он находился в коме.

"Совет директоров Футбольной ассоциации под председательством господина Джамаля Алама, исполнительного директора и сотрудников выражают соболезнования в связи с кончиной Ахмеда Рифата, игрока национальной сборной и клуба "Модерн Спорт". Молим Всемогущего Аллаха даровать ему вечный покой и терпение его семье и близким. Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся", — говорится в сообщении ассоциации.

⚫️ | ينعي مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الاستاذ جمال علام، والمدير التنفيذي والعاملين، أحمد رفعت لاعب المنتخب الوطني ونادي مودرن سبورت، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/OlPbCibHHw — EFA.eg (@EFA) July 6, 2024

В карьере у Рефаата было 7 матчей за сборную Египта. Всего он на клубном уровне в 211 матчах забил 46 мячей и сделал 40 ассистов.

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