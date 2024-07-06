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У 31-летнего игрока сборной Египта остановилось сердце

6 июля 2024 14:16
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Агабекян Карен
редактор
Смерть футболиста Ахмеда Рефаата: трагедия в египетском футболе
Умерший футболист Ахмед Рефаат. Фото: x.com/EFA
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В египетском футболе случилась трагедия с игроком национальной сборной. 31-летний спортсмен скончался после остановки сердца.

Об смерти футболиста сообщила Футбольная ассоциация Египта.

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У футболиста остановилось сердце

На текущий момент известно, что сердце остановилось у 31-летнего форварда сборной Египта и клуба "Фьюче" Ахмеда Рефаата.

Инцидент случился 11 марта во время матча чемпионата Египта против "Аль-Иттихада". На 88-й минуте футболист упал и потерял сознание.

Затем игрока госпитализировали и почти четыре месяца он находился в коме.

"Совет директоров Футбольной ассоциации под председательством господина Джамаля Алама, исполнительного директора и сотрудников выражают соболезнования в связи с кончиной Ахмеда Рифата, игрока национальной сборной и клуба "Модерн Спорт". Молим Всемогущего Аллаха даровать ему вечный покой и терпение его семье и близким. Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся", — говорится в сообщении ассоциации.

В карьере у Рефаата было 7 матчей за сборную Египта. Всего он на клубном уровне в 211 матчах забил 46 мячей и сделал 40 ассистов.

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