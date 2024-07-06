Смерть футболіста Ахмеда Рефаата: трагедія в єгипетському футболі

Померлий футболіст Ахмед Рефаат. Фото: x.com/EFA

У єгипетському футболі сталася трагедія з гравцем національної збірної. 31-річний спортсмен помер після зупинки серця.

Про смерть футболіста повідомила Футбольна асоціація Єгипту.

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На цю мить відомо, що серце зупинилося у 31-річного форварда збірної Єгипту та клубу "Ф'юче" Ахмеда Рефаата.

Інцидент трапився 11 березня під час матчу чемпіонату Єгипту проти "Аль-Іттіхаду". На 88-й хвилині футболіст впав і знепритомнів.

Потім гравця госпіталізували та майже чотири місяці перебував у комі.

"Рада директорів Футбольної асоціації під головуванням пана Джамаля Алама, виконавчого директора та співробітників висловлюють співчуття у зв'язку зі смертю Ахмеда Ріфата, гравця національної збірної та клубу "Модерн Спорт". Молимо Всемогутнього Аллаха дарувати йому вічний спокій і терпіння його сім'ї та близьким. ми належимо Аллаху і до Нього повертаємось", — йдеться у повідомленні асоціації.

⚫️ | ينعي مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الاستاذ جمال علام، والمدير التنفيذي والعاملين الوطني ونادي مودرن سبورت، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وشون إنا إليه راجعون. pic.twitter.com/OlPbCibHHw - EFA.eg (@EFA) July 6, 2024

У кар'єрі Рефаат мав 7 матчів за збірну Єгипту. Загалом він на клубному рівні у 211 матчах забив 46 м'ячів і зробив 40 асистів.

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