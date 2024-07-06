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У 31-річного гравця збірної Єгипту зупинилося серце

6 липня 2024 14:16
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Агабекян Карен
редактор
Смерть футболіста Ахмеда Рефаата: трагедія в єгипетському футболі
Померлий футболіст Ахмед Рефаат. Фото: x.com/EFA
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У єгипетському футболі сталася трагедія з гравцем національної збірної. 31-річний спортсмен помер після зупинки серця.

Про смерть футболіста повідомила Футбольна асоціація Єгипту.

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У футболіста зупинилося серце

На цю мить відомо, що серце зупинилося у 31-річного форварда збірної Єгипту та клубу "Ф'юче" Ахмеда Рефаата.

Інцидент трапився 11 березня під час матчу чемпіонату Єгипту проти "Аль-Іттіхаду". На 88-й хвилині футболіст впав і знепритомнів.

Потім гравця госпіталізували та майже чотири місяці перебував у комі.

"Рада директорів Футбольної асоціації під головуванням пана Джамаля Алама, виконавчого директора та співробітників висловлюють співчуття у зв'язку зі смертю Ахмеда Ріфата, гравця національної збірної та клубу "Модерн Спорт". Молимо Всемогутнього Аллаха дарувати йому вічний спокій і терпіння його сім'ї та близьким. ми належимо Аллаху і до Нього повертаємось", — йдеться у повідомленні асоціації.

У кар'єрі Рефаат мав 7 матчів за збірну Єгипту. Загалом він на клубному рівні у 211 матчах забив 46 м'ячів і зробив 40 асистів.

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