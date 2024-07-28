Главный поединок недели: Дерек Чисора победил Джо Джойса в Лондоне

Джо Джойс — Дерек Чисора. Фото: скриншот

В Лондоне прошло большое боксерское шоу промоутерской компании Фрэнка Уоррена. В главном событии 40-летний ветеран Дерек Чисора боксировал с 38-летним нокаутером Джо Джойсом.

Чисора, хоть и был андердогом, но выиграл поединок, сообщил портал Новини.LIVE.

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97-92

96-94

96-94



IN HIS FINAL APPEARANCE AT THE 02, Derek "War" Chisora gets it done!!! 🇬🇧🥊 #JoyceChisora | LIVE on TNT Sports and discovery+ pic.twitter.com/HFGXPAxM1A — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) Июль 27, 2024

Бой Чисора — Джойс

Джойс осторожно начал поединок и когда Чисора шел вперед, Джо спасался в клинчах.

Начиная со второго раунда, все увидели размены ударами, которые очень нравились зрителям. При этом у Джо были более сильные удары.

Начиная с пятого раунда боксеры были очень уставшие и потому сделали бой более интересным. Они стояли друг перед другом и дрались. Если Джойс работал первым номером и забыл о защите, его оппонент постоянно двигал головой и корпусом, чтобы в голову прилетали не чистые попадания.

В девятом раунде Джойс сильно избивал своего соперника, но в концовке пропустил боковой навстречу и упал — нокдаун.

В финальном десятом раунде Джойс снова пытался давить на соперника, но в очередной раз пропускал контрудары.

Результатом поединка стала победа Чисоры единогласным решением судей: 97:92, 96:94, 96:94.

Чисора одержал 35 победу в карьере при 23 досрочных. При этом Дерек проиграл 13 боев.

У Джойса 16 побед, 15 нокаутами и три поражения.

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