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У бою екссуперників Усика 40-річний Чісора переміг нокаутера Джойса

28 липня 2024 07:58
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Головний поєдинок тижня: Дерек Чісора переміг Джо Джойса в Лондоні
Джо Джойс — Дерек Чисора. Фото: скриншот
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В Лондоні пройшло велике боксерське шоу промоутерської компанії Френка Уоррена. У головній події 40-річний ветеран Дерек Чісора боксував з 38-річним нокаутером Джо Джойсом.

Чісора, хоч й був андердогом, але виграв поєдинок, повідомив портал Новини.LIVE.

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Бій Чісора — Джойс

Джойс обережно почав поєдинок і коли Чісора йшов уперед, то Джо рятувався в клінчах.

Починаючи з другого раунду всі побачили розміни ударами, які дуже подобались глядачам. При цьому у Джо були більш потужні удари.

Починаючи з п’ятого раунду боксери були дуже втомлені й тому зробили бій цікавішим. Вони стояли один перед одним та бились. Якщо Джойс працював першим номером та забув про захист, то його опонент постійно рухав головою та корпусом, щоб в голову прилітали на чисті влучання.

У дев’ятому раунді Джойс сильно бив свого суперника, але в кінцівці пропустив боковий назустріч та впав — нокдаун.

У фінальному десятому раунді Джойс знову намагався тиснути на суперника, але знову пропускав контрудари.

Результатом поєдинку стала перемога Чісори одноголосним рішенням суддів: 97:92, 96:94, 96:94.

Чісора отримав 35 перемогу в кар’єрі при 23 дострокових. При цьому Дерек програв 13 боїв.

У Джойса 16 перемог, 15 нокаутами, та три поразки.

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