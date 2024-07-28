Головний поєдинок тижня: Дерек Чісора переміг Джо Джойса в Лондоні

Джо Джойс — Дерек Чисора. Фото: скриншот

В Лондоні пройшло велике боксерське шоу промоутерської компанії Френка Уоррена. У головній події 40-річний ветеран Дерек Чісора боксував з 38-річним нокаутером Джо Джойсом.

Чісора, хоч й був андердогом, але виграв поєдинок, повідомив портал Новини.LIVE.

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97-92

96-94

96-94



IN HIS FINAL APPEARANCE AT THE 02, Derek "War" Chisora gets it done!!! 🇬🇧🥊 #JoyceChisora | LIVE on TNT Sports and discovery+ pic.twitter.com/HFGXPAxM1A — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) July 27, 2024

Бій Чісора — Джойс

Джойс обережно почав поєдинок і коли Чісора йшов уперед, то Джо рятувався в клінчах.

Починаючи з другого раунду всі побачили розміни ударами, які дуже подобались глядачам. При цьому у Джо були більш потужні удари.

Починаючи з п’ятого раунду боксери були дуже втомлені й тому зробили бій цікавішим. Вони стояли один перед одним та бились. Якщо Джойс працював першим номером та забув про захист, то його опонент постійно рухав головою та корпусом, щоб в голову прилітали на чисті влучання.

У дев’ятому раунді Джойс сильно бив свого суперника, але в кінцівці пропустив боковий назустріч та впав — нокдаун.

У фінальному десятому раунді Джойс знову намагався тиснути на суперника, але знову пропускав контрудари.

Результатом поєдинку стала перемога Чісори одноголосним рішенням суддів: 97:92, 96:94, 96:94.

Чісора отримав 35 перемогу в кар’єрі при 23 дострокових. При цьому Дерек програв 13 боїв.

У Джойса 16 перемог, 15 нокаутами, та три поразки.

Derek Chisora has the respect of @usykaa 🤝 pic.twitter.com/6h9m2Q5SQI — Queensberry Promotions (@Queensberry) July 27, 2024

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