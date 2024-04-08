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В Челси готовят 100 млн евро на нового нападающего — кто он

8 апреля 2024 12:15
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Агабекян Карен
редактор
В Челси готовят 100 млн евро на нового нападающего — кто он
Главный тренер "Челси" Мауриссио Почеттино. Фото: "Челси"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лондонский "Челси" активно начинает работать над предстоящим летним трансферным окном. Целью команды станет новый центральный нападающий.

На одного из кандидатов "Челси" готово потратить 100 млн евро, сообщил журналист Никола Скира.

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По информации источника, "Челси" хочет летом подписать форварда "Спортинга" Виктора Дьокереша.

Скира утверждает, что клуб из Лиссабона просит за своего 25-летнего игрока 100 млн евро. "Челси" может удовлетворить запросы португальцев.

Швед на текущий момент является лучшим бомбардиром чемпионата Португалии — 22 гола в 26 матчах.

Ранее основной целью "Челси" называли форварда "Наполи" и сборной Нигерии Виктора Осимхена, которого летом готовы отпустить в АПЛ. Этот трансфер может обойтись лондонцам минимум в 130 млн евро.

Запасным вариантом также рассматривался форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик.

Главной проблемой "Челси" в летнее трансферное окно станет непопадание в Лигу чемпионов. Такие нападающие как Дьокереш, Осимхен и Довбик захотят играть в главном еврокубковом турнире.

Напомним, Шапаренко и другие игроки "Динамо" посетили гендерную вечеринку своего одноклубника. 

Довбик перейдет в "Барселону" — что известно о трансфере. 

За "Рух" против "Шахтера" сыграл самый молодой дебютант в истории клуба. 

"Динамо" нашло замену Ярмоленко и готовится к сложным переговорам.

Александру Зинченко посоветовали мобилизоваться в армию до официального получения повестки.

Футбол трансферы
Челси
АПЛ
Спортинг

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