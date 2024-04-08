В Челси готовят 100 млн евро на нового нападающего — кто он

Главный тренер "Челси" Мауриссио Почеттино. Фото: "Челси"

Лондонский "Челси" активно начинает работать над предстоящим летним трансферным окном. Целью команды станет новый центральный нападающий.

На одного из кандидатов "Челси" готово потратить 100 млн евро, сообщил журналист Никола Скира.

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По информации источника, "Челси" хочет летом подписать форварда "Спортинга" Виктора Дьокереша.

Скира утверждает, что клуб из Лиссабона просит за своего 25-летнего игрока 100 млн евро. "Челси" может удовлетворить запросы португальцев.

Швед на текущий момент является лучшим бомбардиром чемпионата Португалии — 22 гола в 26 матчах.

Ранее основной целью "Челси" называли форварда "Наполи" и сборной Нигерии Виктора Осимхена, которого летом готовы отпустить в АПЛ. Этот трансфер может обойтись лондонцам минимум в 130 млн евро.

Запасным вариантом также рассматривался форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик.

Главной проблемой "Челси" в летнее трансферное окно станет непопадание в Лигу чемпионов. Такие нападающие как Дьокереш, Осимхен и Довбик захотят играть в главном еврокубковом турнире.

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