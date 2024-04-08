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У Челсі готують 100 млн євро на нового нападника — хто він

8 квітня 2024 12:15
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Агабекян Карен
редактор
У Челсі готують 100 млн євро на нового нападника — хто він
Головний тренер "Челсі" Мауріссіо Почеттіно. Фото: "Челсі"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лондонський "Челсі" активно починає працювати над літнім трансферним вікном. Метою команди стане новий центральний нападник.

За одного з кандидатів "Челсі" готово витратити 100 млн євро, повідомив журналіст Нікола Скіра.

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За інформацією джерела, "Челсі" хоче влітку підписати форварда "Спортінга" Віктора Дьокереша.

Скіра стверджує, що клуб із Лісабона просить за свого 25-річного гравця 100 млн євро. "Челсі" може задовольнити запити португальців.

Швед на цю мить є найкращим бомбардиром чемпіонату Португалії — 22 голи у 26 матчах.

Раніше основною ціллю "Челсі" називали форварда "Наполі" та збірної Нігерії Віктора Осімхена, якого влітку готові відпустити до АПЛ. Цей трансфер може коштувати лондонцям щонайменше 130 млн євро.

Запасним варіантом також розглядався форвард іспанської "Жирони" та збірної України Артем Довбик.

Головною проблемою "Челсі" у літнє трансферне вікно стане непотрапляння до Ліги чемпіонів. Такі нападники як Дьокереш, Осімхен та Довбик захочуть грати у головному єврокубковому турнірі.

Нагадаємо, Шапаренко та інші гравці "Динамо" відвідали гендерну вечірку свого одноклубника.

Довбик перейде до "Барселони" — що відомо про трансфер.

За "Рух" проти "Шахтаря" зіграв наймолодший дебютант в історії клубу.

"Динамо" знайшло заміну Ярмоленку і готується до складних переговорів.

Олександру Зінченку порадили мобілізуватися до армії до офіційного отримання повістки.

Футбол трансфери
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АПЛ
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