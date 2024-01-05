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В Челси показали, что Мудрик делает в свой день рождения

5 января 2024 15:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В Челси показали, что Мудрик делает в свой день рождения
Мудрик во время атаки. Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик отпраздновал свой 23-й день рождения. Даже в этот праздник он не пропустил тренировку "синих". 

В "Челси" поздравили украинца и показали, над чем он работает, сообщает Instagram-аккаунт лондонского клуба. 

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"Челси" продолжает готовиться к важному поединку 1/32 Кубка Англии, в котором "синие" примут "Престон". Поединок состоится в субботу, шестого января, в 19:30 по киевскому времени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Chelsea FC (@chelseafc)

Мудрик провел дополнительную тренировку

За день до матча Кубка Англии полузащитник "Челси" Михаил Мудрик отпраздновал свой 23-й день рождения. Однако он не получил никаких поблажек от клуба. "Синие" поздравили украинца, а сам он не только провел полноценную тренировку, но и дополнительно отработал удары со штрафного. Не исключено, что в скором времени Мудрик будет выполнять этот игровой компонент на поле. 

Михаил Мудрик
"Челси" поздравил Мудрика с днем рождения. Фото: instagram.com/chelseafc/

Болельщики "Челси" остались в восторге от видео с работой Мудрика на тренировке. Они призвали его забить больше голов и отметили прогресс украинца в последние месяцы. 

В сезоне 2023/2024 Михаил Мудрик сыграл за "Челси" 19 матчей во всех турнирах. Он забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. 

Напомним,"Динамо" готовит трансфер, который поможет в борьбе за трофеи. 

"Шахтер" нашел замену Судакову и готовит трансфер. 

"Жирона" готовит звездный трансфер ради победы в Ла Лиге.

Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб. 

Игрок "Реала" до сих пор не вышел на поле несмотря на трансфер в клуб четыре года назад.

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