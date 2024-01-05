В Челси показали, что Мудрик делает в свой день рождения

Мудрик во время атаки. Фото: Reuters/Matthew Childs

Полузащитник сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик отпраздновал свой 23-й день рождения. Даже в этот праздник он не пропустил тренировку "синих".

В "Челси" поздравили украинца и показали, над чем он работает, сообщает Instagram-аккаунт лондонского клуба.

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Мудрик провел дополнительную тренировку

За день до матча Кубка Англии полузащитник "Челси" Михаил Мудрик отпраздновал свой 23-й день рождения. Однако он не получил никаких поблажек от клуба. "Синие" поздравили украинца, а сам он не только провел полноценную тренировку, но и дополнительно отработал удары со штрафного. Не исключено, что в скором времени Мудрик будет выполнять этот игровой компонент на поле.

"Челси" поздравил Мудрика с днем рождения. Фото: instagram.com/chelseafc/

Болельщики "Челси" остались в восторге от видео с работой Мудрика на тренировке. Они призвали его забить больше голов и отметили прогресс украинца в последние месяцы.

В сезоне 2023/2024 Михаил Мудрик сыграл за "Челси" 19 матчей во всех турнирах. Он забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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