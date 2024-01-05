У Челсі показали, що Мудрик робить у свій день народження

Мудрик під час атаки. Фото: Reuters/Matthew Childs

Півзахисник збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик відсвяткував свій 23-й день народження. Навіть у це свято він не пропустив тренування "синіх".

У "Челсі" привітали українця та показали, над чим він працює, повідомляє Instagram-аккаунт лондонського клубу.

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Мудрик провів додаткове тренування

За день до матчу Кубка Англії півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик відсвяткував свій 23 день народження. Однак він не отримав жодних поблажок від клубу. "Сині" привітали українця, а сам він не лише провів повноцінне тренування, а й додатково відпрацював удари зі штрафного. Не виключено, що незабаром Мудрик виконуватиме цей ігровий компонент на полі.

"Челсі" привітав Мудрика із днем народження. Фото: instagram.com/chelseafc/

Уболівальники "Челсі" залишилися у захваті від відео з роботою Мудрика на тренуванні. Вони закликали його забити більше голів та відзначили прогрес українця в останні місяці.

У сезоні 2023/2024 Михайло Мудрик зіграв за "Челсі" 19 матчів у всіх турнірах. Він забив чотири голи та зробив одну результативну передачу.

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