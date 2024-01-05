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У Челсі показали, що Мудрик робить у свій день народження

5 січня 2024 15:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У Челсі показали, що Мудрик робить у свій день народження
Мудрик під час атаки. Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик відсвяткував свій 23-й день народження. Навіть у це свято він не пропустив тренування "синіх".

У "Челсі" привітали українця та показали, над чим він працює, повідомляє Instagram-аккаунт лондонського клубу.

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"Челсі" продовжує готуватися до важливого поєдинку 1/32 Кубка Англії, в якому "сині" приймуть "Престон". Поєдинок відбудеться у суботу, шостого січня, о 19:30 за київським часом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Chelsea FC (@chelseafc)

Мудрик провів додаткове тренування

За день до матчу Кубка Англії півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик відсвяткував свій 23 день народження. Однак він не отримав жодних поблажок від клубу. "Сині" привітали українця, а сам він не лише провів повноцінне тренування, а й додатково відпрацював удари зі штрафного. Не виключено, що незабаром Мудрик виконуватиме цей ігровий компонент на полі.

Михайло Мудрік
"Челсі" привітав Мудрика із днем народження. Фото: instagram.com/chelseafc/

Уболівальники "Челсі" залишилися у захваті від відео з роботою Мудрика на тренуванні. Вони закликали його забити більше голів та відзначили прогрес українця в останні місяці.

У сезоні 2023/2024 Михайло Мудрик зіграв за "Челсі" 19 матчів у всіх турнірах. Він забив чотири голи та зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, "Динамо" готує трансфер, який допоможе у боротьбі за трофеї.

"Шахтар" знайшов заміну Судакову та готує трансфер. 

"Жирона" готує зірковий трансфер заради перемоги у Ла-Лізі.

Мудрик близький до переходу у відомий італійський клуб.

Гравець "Реала" досі не вийшов на поле попри трансфер до клубу чотири роки тому.

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