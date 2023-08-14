У Чисоры плохие новости для фанатов Усика и Фьюри: это никому не понравится
Поединок чемпиона мира по версиям WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе украинца Александра Усика и обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри срывался уже дважды. Есть версия, что он вообще никогда не состоится.
Об этом сообщил бывший соперник обоих боксеров Дерек Чисора в комментарии boxing-social.com.
Изначально бой Усика и Фьюри планировали провести в апреле, но Тайсон начал выдвигать все новые и новые требования, после чего украинец отказался. Во второй раз хотели провести поединок в декабре в Саудовской Аравии, но британец принял бой с бойцом MMA Фрэнсисом Нганну.
Претенденты будут мешать
По словам Чисоры, у боксеров, а особенно у Усика, есть обязательные претенденты, которые будут постоянно требовать свои поединки и поэтому чемпион не подерутся друг с другом.
"Этот бой не состоится. Я не верю, что он когда-нибудь состоится. Филип Хргович — обязательный претендент на титул IBF Усика. У Александра назначен бой с Дюбуа, а после этого Хргович потребует провести обязательную защиту. Поэтому я не думаю, что поединок Усик — Фьюри состоится.
Я не верю, что мы когда-то увидим бой Усик — Фьюри", — сказал Чисора.
Отметим, что Усик 26 августа во Вроцлаве проведет защиту титулов в бою с претендентом по линии WBA Даниэлем Дюбуа.
Напомним, Мудрик может неожиданно уйти из "Челси": что известно.
Лидер "Динамо" готов сменить клуб: о ком речь.
Лунину будет тяжело: "Реал" нашел замену Куртуа.
Мбаппе принял решение о будущем и разочаровал топ-клуб.
У клубов АПЛ есть немало звездных болельщиков. За кого болеют Бред Питт, Джастин Тимберлейк и другие знаменитости?