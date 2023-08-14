У Чисоры плохие новости для фанатов Усика и Фьюри: это никому не понравится

Тайсон Фьюри — Александр Усик. Фото: boxing-social.com

Поединок чемпиона мира по версиям WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе украинца Александра Усика и обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри срывался уже дважды. Есть версия, что он вообще никогда не состоится.

Об этом сообщил бывший соперник обоих боксеров Дерек Чисора в комментарии boxing-social.com.

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Изначально бой Усика и Фьюри планировали провести в апреле, но Тайсон начал выдвигать все новые и новые требования, после чего украинец отказался. Во второй раз хотели провести поединок в декабре в Саудовской Аравии, но британец принял бой с бойцом MMA Фрэнсисом Нганну.

Претенденты будут мешать

По словам Чисоры, у боксеров, а особенно у Усика, есть обязательные претенденты, которые будут постоянно требовать свои поединки и поэтому чемпион не подерутся друг с другом.

"Этот бой не состоится. Я не верю, что он когда-нибудь состоится. Филип Хргович — обязательный претендент на титул IBF Усика. У Александра назначен бой с Дюбуа, а после этого Хргович потребует провести обязательную защиту. Поэтому я не думаю, что поединок Усик — Фьюри состоится.

Я не верю, что мы когда-то увидим бой Усик — Фьюри", — сказал Чисора.

Отметим, что Усик 26 августа во Вроцлаве проведет защиту титулов в бою с претендентом по линии WBA Даниэлем Дюбуа.

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