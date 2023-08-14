У Чісори погані новини для фанатів Усика та Ф'юрі: це нікому не сподобається

Тайсон Ф'юрі - Олександр Усік. Фото: boxing-social.com

Поєдинок чемпіона світу за версіями WBO, IBF, WBA у надважкій вазі українця Олександра Усика та володаря титулу WBC британця Тайсона Ф'юрі зривався вже двічі. Є версія, що він взагалі ніколи не відбудеться.

Про це повідомив колишній суперник обох боксерів Дерек Чісора у коментарі boxing-social.com.

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Спочатку бій Усіка та Ф'юрі планували провести у квітні, але Тайсон почав висувати все нові та нові вимоги, після чого українець відмовився. Вдруге хотіли провести поєдинок у грудні в Саудівській Аравії, але британець прийняв бій із бійцем MMA Френсісом Нганну.

Претенденти заважатимуть

За словами Чісори, боксери, а особливо Усик, мають обов'язкових претендентів, які постійно вимагатимуть свої поєдинки й тому чемпіони не поб'ються один з одним.

"Цей бій не відбудеться. Я не вірю, що він коли-небудь відбудеться. Філіп Хргович — обов'язковий претендент на титул IBF Усика. У Олександра призначено бій з Дюбуа, а після цього Хргович вимагатиме провести обов'язковий захист. Тому я не думаю, що поєдинок Усик — Ф'юрі відбудеться.

Я не вірю, що ми колись побачимо бій Усик — Ф'юрі", — сказав Чісора.

Зазначимо, що Усік 26 серпня у Вроцлаві проведе захист титулів у бою з претендентом по лінії WBA Даніелем Дюбуа.

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