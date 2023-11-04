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В "Динамо" рассматривали на замену Луческу испанского тренера

4 ноября 2023 11:00
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Агабекян Карен
редактор
В "Динамо" рассматривали на замену Луческу испанского тренера
"Динамо" Киев перед матчем с "Шахтером" и отставкой Луческу. Фото: "Динамо" Киев
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В киевском "Динамо" еще до увольнения главного тренера Мирчи Луческу рассматривали ему замену. Речь шла об испанском специалисте.

В "Динамо" могли пригласить иностранного тренера, сообщило ТаТоТаке.

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"Динамо" может вернуться к испанскому вектору

По информации источника, в "Динамо" кроме Шовковского рассматривали кандидатуру испанского специалиста Гонсало Гарсии-Гарсии.

Ранее Гарсию-Гарсию сватали в "Днепр-1" после отставки Александра Кучера и в ходе переговоров специалист согласился на переход. Однако изменил мнение из-за решения украинского клуба перебраться из Ужгорода в родной Днепр.

Гонсало Гарсия-Гарсия
Испанский тренер Гонсало Гарсия-Гарсия. Фото: "Твенте"

39-летний испанец после завершения карьеры игрока работал ассистентом главного тренера в "Эсбьерге", тренировал нидерландский "Твенте" и хорватскую "Истру 1961", которую покинул в конце прошло сезона.

Отметим, что донецкий "Шахтер" сейчас возглавляет также бывший главный тренер "Твенте" Марино Пушич.

Свою футбольную карьеру специалист начал в мадридском "Реале", а затем выступал в "Алькороне", "Мериде", "Паленсии", АГОВВ, "Херенвене", "Геракле", "Гронингене", АЕК Ларнака, "Маккаби" Тель-Авив, "Анортосисе" и "Компостелле".

Напомним, Мудрик внезапно может сменить "Челси" на другой топ-клуб.

Мирча Луческу подал в отставку с поста наставника "Динамо" и завершил тренерскую карьеру.

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Милевский впервые после госпитализации вышел на связь и обратился к болельщикам.

Шацких прокомментировал мечту Алиева стать тренером "Динамо".

 

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