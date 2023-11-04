У "Динамо" розглядали на заміну Луческу іспанського тренера
У київському "Динамо" ще до звільнення головного тренера Мірчі Луческу розглядали його наступника. Мова йшла про іспанського фахівця.
У "Динамо" могли запросити іноземного тренера, повідомило ТаТоТаке.
Ймовірно, 4-5 листопада Олександра Шовковського представлять виконувачем обов'язків головного тренера київського "Динамо".
"Динамо" може повернутися до іспанського вектора
За інформацією джерела, у "Динамо" окрім Шовковського розглядали кандидатуру іспанського фахівця Гонсало Гарсії-Гарсії.
Раніше Гарсію-Гарсію сватали до "Дніпра-1" після відставки Олександра Кучера і під час переговорів фахівець погодився на перехід. Однак змінив думку через рішення українського клубу перебратися з Ужгорода до рідного Дніпра.
39-річний іспанець після завершення кар'єри гравця працював асистентом головного тренера в "Есб'єрзі", тренував нідерландський "Твенте" та хорватську "Істру 1961", яку залишив наприкінці минулого сезону.
Зазначимо, що донецький "Шахтар" зараз очолює також колишній головний тренер "Твенте" Маріно Пушич.
Свою футбольну кар'єру фахівець розпочав у мадридському "Реалі", а потім виступав в "Алькороні", "Мериді", "Паленсії", АГОВВ, "Херенвені", "Гераклі", "Гронінгені", АЕК Ларнака, "Маккабі" Тель-Авів , "Анортосісі" та "Компостелле".
Нагадаємо, Мудрик раптово може змінити "Челсі" на інший топклуб.
Мірча Луческу подав у відставку з посади наставника "Динамо" та завершив тренерську кар'єру.
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