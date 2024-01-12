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В Динамо приняли решение о трансфере лидера Днепра-1

12 января 2024 11:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В Динамо приняли решение о трансфере лидера Днепра-1
Алексей Гуцуляк празднует гол. Фото: пресс-служба "Днепра-1"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство киевского "Динамо" продолжает планировать трансферную кампанию в январе этого года. Одним из кандидатов на переезд в столицу был полузащитник "Днепра-1" Алексей Гуцуляк. 

Селекционеры "Динамо" долго наблюдали за прогрессом Гуцуляка, сообщает "Динамо Киев от Шурика". 

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"Днепр-1" хочет получить за Алексея Гуцуляка больше двух миллионов евро при том, что контракт футболиста с клубом действует до лета 2024 года. Это высокая цена, и в "Динамо" долго решали, целесообразно ли платить отступные за игрока. 

Алексей Гуцуляк
Алексей Гуцуляк перед еврокубковым матчем. Фото: пресс-служба "Днепра-1"

Решение "Динамо" по Гуцуляку 

В киевском клубе решили отказаться от идеи трансфера Алексея Гуцуляка. Эта идея отложена как минимум на полгода. Существует вероятность, по которой "Динамо" сможет подписать 26-летнего футболиста совершенно бесплатно уже летом 2024 года. 

Сам Алексей Гуцуляк готов стать футболистом киевской команды. Он хочет зарабатывать в "Динамо" порядка 50 тысяч евро в месяц. 

В сезоне 2023/2024 Алексей Гуцуляк сыграл за "Днепр-1" 21 поединок во всех турнирах. Он забил пять мячей и сделал три результативные передачи. 

Напомним, "Динамо" может продать двух игроков в зарубежные клубы. 

Довбик получит предложение из АПЛ — украинцем интересуются два клуба. А пока украинского форварда побили на тренировке "Жироны". 

Цыганков заинтересовал сразу два известных клуба.

Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб. 

"Динамо" может бесплатно подписать иностранного защитника.

спорт
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Футбол трансферы
Днепр-1
Алексей Гуцуляк

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