В Динамо приняли решение о трансфере лидера Днепра-1

Алексей Гуцуляк празднует гол. Фото: пресс-служба "Днепра-1"

Руководство киевского "Динамо" продолжает планировать трансферную кампанию в январе этого года. Одним из кандидатов на переезд в столицу был полузащитник "Днепра-1" Алексей Гуцуляк.

Селекционеры "Динамо" долго наблюдали за прогрессом Гуцуляка, сообщает "Динамо Киев от Шурика".

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"Днепр-1" хочет получить за Алексея Гуцуляка больше двух миллионов евро при том, что контракт футболиста с клубом действует до лета 2024 года. Это высокая цена, и в "Динамо" долго решали, целесообразно ли платить отступные за игрока.

Алексей Гуцуляк перед еврокубковым матчем. Фото: пресс-служба "Днепра-1"

Решение "Динамо" по Гуцуляку

В киевском клубе решили отказаться от идеи трансфера Алексея Гуцуляка. Эта идея отложена как минимум на полгода. Существует вероятность, по которой "Динамо" сможет подписать 26-летнего футболиста совершенно бесплатно уже летом 2024 года.

Сам Алексей Гуцуляк готов стать футболистом киевской команды. Он хочет зарабатывать в "Динамо" порядка 50 тысяч евро в месяц.

В сезоне 2023/2024 Алексей Гуцуляк сыграл за "Днепр-1" 21 поединок во всех турнирах. Он забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

Напомним, "Динамо" может продать двух игроков в зарубежные клубы.

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