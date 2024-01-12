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У Динамо ухвалили рішення про трансфер лідера Дніпра-1

12 січня 2024 11:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У Динамо ухвалили рішення про трансфер лідера Дніпра-1
Олексій Гуцуляк святкує гол. Фото: пресслужба "Дніпра-1"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво київського "Динамо" продовжує планувати трансферну кампанію у січні цього року. Одним із кандидатів на переїзд до столиці був півзахисник "Дніпра-1" Олексій Гуцуляк.

Селекціонери "Динамо" довго спостерігали за прогресом Гуцуляка, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

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"Дніпро-1" хоче отримати за Олексія Гуцуляка понад два мільйони євро, при тому, що контракт футболіста з клубом діє до літа 2024 року. Це висока ціна, і у "Динамо" довго вирішували, чи доцільно платити відступні за гравця.

Олексій Гуцуляк
Олексій Гуцуляк перед єврокубковим матчем Фото: пресслужба "Дніпра-1"

Рішення "Динамо" щодо Гуцуляка

У київському клубі вирішили відмовитись від ідеї трансферу Олексія Гуцуляка. Ця ідея відкладена щонайменше на пів року. Існує ймовірність, через яку "Динамо" зможе підписати 26-річного футболіста абсолютно безкоштовно вже влітку 2024 року.

Сам Олексій Гуцуляк ладен стати футболістом київської команди. Він хоче заробляти у "Динамо" близько 50 тисяч євро на місяць.

У сезоні 2023/2024 Олексій Гуцуляк зіграв за "Дніпро-1" 21 поєдинок у всіх турнірах. Він забив п'ять м'ячів та зробив три результативні передачі.

Нагадаємо, "Динамо" може продати двох гравців у закордонні клуби. 

Довбик отримає пропозицію з АПЛ — українцем цікавляться два клуби. А поки що українського форварда побили на тренуванні "Жирони".

Циганков зацікавив відразу два відомі клуби.

Лунін готується до трансферу до несподіваного клубу.

"Динамо" може безкоштовно підписати іноземного захисника.

спорт
футбол
Динамо
Футбол трансфери
Дніпро-1
Олексій Гуцуляк

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