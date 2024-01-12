У Динамо ухвалили рішення про трансфер лідера Дніпра-1

Олексій Гуцуляк святкує гол. Фото: пресслужба "Дніпра-1"

Керівництво київського "Динамо" продовжує планувати трансферну кампанію у січні цього року. Одним із кандидатів на переїзд до столиці був півзахисник "Дніпра-1" Олексій Гуцуляк.

Селекціонери "Динамо" довго спостерігали за прогресом Гуцуляка, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

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"Дніпро-1" хоче отримати за Олексія Гуцуляка понад два мільйони євро, при тому, що контракт футболіста з клубом діє до літа 2024 року. Це висока ціна, і у "Динамо" довго вирішували, чи доцільно платити відступні за гравця.

Олексій Гуцуляк перед єврокубковим матчем Фото: пресслужба "Дніпра-1"

Рішення "Динамо" щодо Гуцуляка

У київському клубі вирішили відмовитись від ідеї трансферу Олексія Гуцуляка. Ця ідея відкладена щонайменше на пів року. Існує ймовірність, через яку "Динамо" зможе підписати 26-річного футболіста абсолютно безкоштовно вже влітку 2024 року.

Сам Олексій Гуцуляк ладен стати футболістом київської команди. Він хоче заробляти у "Динамо" близько 50 тисяч євро на місяць.

У сезоні 2023/2024 Олексій Гуцуляк зіграв за "Дніпро-1" 21 поєдинок у всіх турнірах. Він забив п'ять м'ячів та зробив три результативні передачі.

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