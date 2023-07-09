В "Динамо" из отпуска не хочет возвращаться легионер: боится за жизнь

Лонвейк в матче за "Динамо". Фото. "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" вышло из отпуска без игроков молодежной сборной Украины и нидерландского центрального полузащитника Джастина Лонвейка. Футболист не хочет ехать в Украину.

Игрок, подписавший контракт с клубом во время полномасштабного вторжения в Украину, начал бояться за свою жизнь, сообщил "Динамо Киев Inside".

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Лонвейк во время подписания контракта. Фото. "Динамо" Киев

Лонвейк уйдет в аренду

По информации источника, агенты футболиста обратились в клуб с инициативой отдать Лонвейка в аренду. Причиной для такого решения игрока стала боязнь за его безопасность.

"Джастин Лонвейк в следующем сезоне не будет играть за "Динамо". Агенты игрока обратились к руководству киевского клуба с инициативой совместного поиска арендного варианта, нидерландец не хочет возвращаться в Украину по причинам безопасности", — говорится в сообщении источника.

Отметим, что на Лонвейка не действует правило ФИФА, когда игрок может уйти в аренду в одностороннем порядке, поскольку контракт был подписан уде после полномасштабного вторжения.

На текущий момент игрок интерес двум клубам из Эредивизии и Датского чемпионата.

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