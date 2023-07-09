У "Динамо" з відпустки не хоче повертатися легіонер: боїться за життя

Лонвейк у матчі за "Динамо". Фото. "Динамо" Київ

Київське "Динамо" вийшло з відпустки без гравців молодіжної збірної України та нідерландського центрального півзахисника Джастіна Лонвейка. Футболіст не хоче їхати до України.

Гравець, який підписав контракт із клубом під час повномасштабного вторгнення в Україну, почав боятися за своє життя, повідомив "Динамо Київ Inside".

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Лонвейк під час підписання контракту. Фото. "Динамо Київ

Лонвейк піде в оренду

За інформацією джерела, агенти футболіста звернулися до клубу з ініціативою віддати Лонвейка в оренду. Причиною для такого рішення гравця стала побоювання за його безпеку.

"Джастін Лонвейк наступного сезону не гратиме за "Динамо". Агенти гравця звернулися до керівництва київського клубу з ініціативою спільного пошуку орендного варіанту, нідерландець не хоче повертатися в Україну з причин безпеки", — йдеться в повідомленні джерела.

Зазначимо, що на Лонвейка не діє правило ФІФА, коли гравець може піти в оренду в односторонньому порядку, оскільки контракт був підписаний після повномасштабного вторгнення.

На даний момент гравець цікавий двом клубам з Ередивізії та Данського чемпіонату.

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