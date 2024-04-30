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В Днепре разгорелся скандал с дочерью бывшей олимпийской призерши

30 апреля 2024 13:48
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
В Днепре разгорелся скандал с дочерью бывшей олимпийской призерши
Алсу Алейникова оскорбила днепрян. Фото: instagram.com/alpha_iconi/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В соцсетях произошел скандал, связанный с бывшей украинской спортсменкой Алсу Алейниковой. Девушка плохо высказалась о жителях родного Днепра.

Алсу, собиравшая деньги на ВСУ в начале полномасштабной войны, оскорбила жителей своего города, сообщил портал Новини.LIVE.

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В соцсетях бывшая спортсменка записывала видео. Нарезки некоторых ее высказываний попали в сеть. Она назвала днепрян нищими, что те едят дешевые сало и сосиски, когда она сама может позволить себе отдых в Дубае. Судя по соцсетям девушки, она и правда отдыхала в ОАЭ.

При этом неизвестна причина такой реакции девушки в социальных сетях. Сложно понять, ее в соцсетях вывели до состояния, когда она желала ракетного удара по городу от России, или она высказала свои измененные взгляды.

После полномасштабного вторжения девушка публиковала посты поддержки Украине и собирала средства на помощь Вооруженным силам.

Алсу Алейникова
Посте Алсу 1 марта 2022 года. Фото: скриншот

Девушка в детстве и юношестве занималась академической греблей, но покинула спорт, не добившись больших успехов. В плане спортивных достижений намного успешнее была ее мама Дина Мифтухутдинова, становившаяся серебряным призером Олимпиады-1996 года в Атланте в академической гребле.

Интересно, что сейчас мама Алейниковой работает депутатом Днепропетровского облсовета от партии "Слуга народа".

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скандал
Слуга народа
Днепр
академическая гребля

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