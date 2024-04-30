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У Дніпрі розгорівся скандал із дочкою колишньої олімпійської призерки

30 квітня 2024 13:48
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
У Дніпрі розгорівся скандал із дочкою колишньої олімпійської призерки
Алсу Алейникова образила дніпрян. Фото: instagram.com/alpha_iconi/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У соцмережах стався скандал, пов'язаний із колишньою українською спортсменкою Алсу Алєйніковою. Дівчина погано висловилася про мешканців рідного Дніпра.

Алсу, яка збирала гроші на ЗСУ на початку повномасштабної війни, образила мешканців свого міста, повідомив портал Новини.LIVE.

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У соцмережах колишня спортсменка записувала відео. Нарізки деяких її висловлювань потрапили до мережі. Вона назвала дніпрян жебраками, які їдять дешеві сало та сосиски, коли вона сама може дозволити собі відпочинок у Дубаї. Судячи з соцмереж дівчини, вона і справді відпочивала в ОАЕ.

При цьому невідома причина такої реакції дівчини у соціальних мережах. Складно зрозуміти, чи її в соцмережах вивели до стану, коли вона бажала ракетного удару по місту від Росії, чи вона висловила свої змінені погляди.

Після повномасштабного вторгнення дівчина публікувала пости підтримки України та збирала кошти на допомогу Збройним силам.

Алсу Алейникова
Публікація Алсу 1 березня 2022 року. Фото: скриншот

Дівчина в дитинстві та юнацтві займалася академічним веслуванням, але покинула спорт, не досягнувши великих успіхів. У плані спортивних досягнень набагато успішнішою була її мама Діна Міфтухутдінова, яка ставала срібним призером Олімпіади-1996 року в Атланті в академічному веслуванні.

Цікаво, що наразі мама Алейникової працює депутатом Дніпропетровської облради від партії "Слуга народу".

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скандал
Слуга народу
Дніпро
академічна гребля

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