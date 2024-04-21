У Довбика гол и ключевая передача — оценки Артема за игру с Кадисом.
В матче 32-го тура Ла Лиги "Жирона" одолела "Кадис" со счетом 4:1. С первых минут матча сыграл украинский форвард каталонцев Артем Довбик.
Украинец отличился голом и высокой отметкой, сообщил портал Новини.LIVE.
April 20, 2024
Как Довбик сыграл против "Кадиса"
В игре с "Кадисом" Довбик отыграл 86 минут, после чего его заменил Вилья.
За отведенное время на 71-й минуте Довбик забил мяч. Также у Артема одна ключевая передача, шесть точных пасов (67%), выиграла два из трех единоборств, нанесла два удара по воротам.
Портал Sofascore оценил игру украинца в 7,4 балла. Оценки выше в "Жироне" у Мигеля Гутиерреса (8,3), Эрика Гарсии (8,1), Савио (7,9) и Ивана Мартина (7,5).
Статистический портал WhoScored оценил украинца в 7,7 балла. Выше у Савио (8,5), Мигеля Гутиереса (8,3), Эрика Гарсии (7,9) и Ивана Мартина (7,8).
Забитый мяч стал 18-м для Довбика в 33 матчах за команду. При этом у Артема еще семь ассистистов.
26-летний украинец лидирует в гонках бомбардиров, опережая на два гола Джуда Беллингемы и Анте Будимира.
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