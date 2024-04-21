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У Довбика гол и ключевая передача — оценки Артема за игру с Кадисом.

21 апреля 2024 08:10
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Агабекян Карен
редактор
У Довбика гол и ключевая передача — оценки Артема за игру с Кадисом.
Центральный нападающий "Жироны" Артем Довбык. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В матче 32-го тура Ла Лиги "Жирона" одолела "Кадис" со счетом 4:1. С первых минут матча сыграл украинский форвард каталонцев Артем Довбик.

Украинец отличился голом и высокой отметкой, сообщил портал Новини.LIVE.

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В игре с "Кадисом" Довбик отыграл 86 минут, после чего его заменил Вилья.

За отведенное время на 71-й минуте Довбик забил мяч. Также у Артема одна ключевая передача, шесть точных пасов (67%), выиграла два из трех единоборств, нанесла два удара по воротам.

Портал Sofascore оценил игру украинца в 7,4 балла. Оценки выше в "Жироне" у Мигеля Гутиерреса (8,3), Эрика Гарсии (8,1), Савио (7,9) и Ивана Мартина (7,5).

Статистический портал WhoScored оценил украинца в 7,7 балла. Выше у Савио (8,5), Мигеля Гутиереса (8,3), Эрика Гарсии (7,9) и Ивана Мартина (7,8).

Артем Довбык
Оценка матча от WhoScored. Фото: скриншот

Забитый мяч стал 18-м для Довбика в 33 матчах за команду. При этом у Артема еще семь ассистистов.

26-летний украинец лидирует в гонках бомбардиров, опережая на два гола Джуда Беллингемы и Анте Будимира.

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Артем Довбик
бокс
Жирона
украинские легионеры (футбол)

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