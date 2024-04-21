У Довбика гол та ключова передача — оцінки Артема за гру з Кадісом

Центральний нападник "Жирони" Артем Довбик. Фото: "Жирона"

У матчі 32-го туру Ла-Ліги "Жирона" здолала "Кадіс" з рахунком 4:1. З перших хвилин матчу зіграв український форвард каталонців Артем Довбик.

Українець відзначився голом та високою оцінкою, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як Довбик зіграв проти "Кадіса"

У грі з "Кадісом" Довбик відіграв 86 хлилин, після чого його замінив Вілья.

За відведений час на 71-й хвилині Довбик забив м’яч. Також у Артема одна ключова передача, шість точних пасів (67%), виграв два з трьох єдиноборств, завдав два удари по воротах.

Портал Sofascore оцінив гру українця на 7,4 балла. Оцінки вище в "Жироні" у Мігеля Гутієрреса (8,3), Еріка Гарсії (8,1), Савіо (7,9) та Івана Мартіна (7,5).

Статистичний портал WhoScored оцінив українця в 7,7 балів. Вище у Савіо (8,5), Мігеля Гутієреса (8,3), Еріка Гарсії (7,9), та Івана Мартіна (7,8).

Оцінки за матч від WhoScored. Фото: скриншот

Забитий м’яч став 18-м для Довбика в 33 матчах за команду. При цьому в Артема ще сім асистів.

26-річний українець наразі лідирує в перегонах бомбардирів, випереджаючи на два голи Джуда Беллінгеми та Анте Будимира.

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