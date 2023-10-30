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У Фьюри думают о реванше с Нганну, но не говорят о бое с Усиком

30 октября 2023 22:57
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Агабекян Карен
редактор
У Фьюри думают о реванше с Нганну, но не говорят о бое с Усиком
Фрэнсис Нганну — Тайсон Фьюри. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри может провести реванш с камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну. В команде британца надеются провести такой бой.

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен специально для этого хочет работать с Нганну, сообщил Boxing Scene.

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Ранее состоялся 10-раундовый бой Фьюри и Нганну. Победу раздельным решением судей отдали Тайсону, что вызвало недовольство множества фанатов и экспертов в мире бокса.

У Фьюри готовы к реваншу

По словам Уоррена, он хочет сотрудничать с Нганну и организовать им с Фьюри реванш. Фрэнк уверен, что второй их бой будет не меньшим событием чем поединок Тайсона с Александром Усиком за бесспорное чемпионство.

"Нганну после этого боя стал большой звездой, героем. Теперь он находится в хорошей ситуации, чтобы получать очень большие бои. Я встречусь с Нганну и людьми, с которыми он работает. Его реванш с Фьюри может стать не менее большим событием, чем бой Тайсона с Усиком", — сказал Уоррен.

Также промоутер рассказал, что кроме реванша с Фьюри предложит Фрэнсису бой с боксером элитного уровня из топ-10 рейтинга. О ком именно речь не известно. При этом у Фрэнка на контракте в супертяжелом весе Джо Джойс, Даниэль Дюбуа и Чжан Чжилей.

"Думаю, что на текущий момент Нганну побьет как минимум пять из них. Он без проблем победит Мануэля Чарра. Его поединок с Джо Джойсом был бы отличным", — сказал Уоррен.

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