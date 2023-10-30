У Ф'юрі думають про реванш із Нганну, але не говорять про бій з Усиком

Френсіс Нганну — Тайсон Ф'юрі. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі може провести реванш із камерунським бійцем ММА Френсісом Нганну. У команді британця сподіваються провести такий бій.

Промоутер Ф'юрі Френк Уоррен спеціально для цього хоче працювати з Нганну, повідомив Boxing Scene.

Читайте також:

Раніше відбувся 10-раундовий бій Ф'юрі та Нганну. Перемогу роздільним рішенням суддів віддали Тайсону, що викликало невдоволення безлічі фанатів та експертів у світі боксу.

FRANCIS NGANNOU KNOCKS DOWN TYSON FURY IN THE 3RD ROUND

😳😳😳 #Boxing #FuryvsNgannou

🥊🥊🥊🥊



pic.twitter.com/cgoNJpZu5q - Danny (@dantheboxingman) October 28, 2023

У Ф'юрі готові до реваншу

За словами Уоррена, він хоче співпрацювати з Нганну та організувати їм із Ф'юрі реванш. Френк упевнений, що другий їхній бій буде не меншою подією, ніж поєдинок Тайсона з Олександром Усиком за безперечне чемпіонство.

"Нганну після цього бою став великою зіркою, героєм. Тепер він перебуває в хорошій ситуації, щоб отримувати дуже великі бої. Я зустрінуся з Нганну та людьми, з якими він працює. Його реванш із Ф'юрі може стати не меншою подією, ніж бій Тайсона з Усиком", — сказав Уоррен.

Також промоутер розповів, що окрім реваншу з Ф'юрі запропонує Френсісу бій із боксером елітного рівня з топ-10 рейтингу. Про кого саме не відомо. При цьому у Френка на контракті у надважкій вазі Джо Джойс, Даніель Дюбуа та Чжан Чжілей.

"Думаю, що зараз Нганну поб'є щонайменше п'ять із них. Він без проблем переможе Мануеля Чарра. Його поєдинок з Джо Джойсом був би відмінним", — сказав Уоррен.

Нагадаємо, колишній тренер "Шахтаря" може замінити Тен Хага на "Манчестер Юнайтед".

Яремчук частіше гратиме в основі — тренер "Валенсії" назвав причину.

Дружина Кріштіану Роналду вийшла на поле у тісних джинсах та викликала захоплення вболівальників.

Сьогодні відбудеться церемонія "Золотий м'яч 2023" — де і коли дивитися нагородження.

Вусик може відібрати у Ф'юрі пояс WBC навіть без бою — про що йдеться.

Легіонер "Динамо" повернеться в київський клуб, попри страх грати в Україні.