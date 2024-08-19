ФК Ужгород попал в ДТП перед матчем с Полесьем-2: последствия аварии

В ФК Ужгород рассказали, какие травмы получили в результате ДТП
Футбольный клуб "Ужгород" 17 июля попал в ДТП, когда ехал на игру в Житомир. Во Второй лиге команда должна была сыграть с "Полесьем-2".
Президент ужгородцев Рудольф Балажинец в комментарии "Украинскому футболу" рассказал о последствиях ДТП.
ДТП с ФК "Ужгород"
По словам Балажинеца, ДТП произошло неподалеку от Звягеля. Водитель автомобиля Mitsubishi хотел с третьего ряда перестроиться в разворот и первый автобус ФК "Ужгород" пропустил, а во второй врезался. Виновник утверждает, что был дезориентирован из-за жары.
"Водитель признал свою вину, а наши молодые ребята в шоковом состоянии давали показания. Вы же понимаете их состояние: одного тренера шьют, другого... Слава богу, в команде есть психолог, капеллан, которые будут работать с игроками, чтобы привести их в сознание. Эта молодежь уже не такая, как мы. Ей нужен другой подход", — сказал президент клуба.
В результате ДТП у играющего тренера Роберта Смокоровского сломан нос и сотрясение мозга. Главного тренера Яромира Лободы и врача Владимира Червиняка тоже не было на матче с "Полесьем-2" из-за госпитализации.
Отметим, что после ДТП "Полесье" помогло персоналу команды доехать на матч в Житомир.
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