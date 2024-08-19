ФК Ужгород попал в ДТП перед матчем с Полесьем-2: последствия аварии

ДТП с футбольным клубом "Ужгород". Фото: instagram.com/fc_uzhhorod/

Футбольный клуб "Ужгород" 17 июля попал в ДТП, когда ехал на игру в Житомир. Во Второй лиге команда должна была сыграть с "Полесьем-2".

Президент ужгородцев Рудольф Балажинец в комментарии "Украинскому футболу" рассказал о последствиях ДТП.

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ДТП с участием ФК "Ужгород". Фото: instagram.com/fc_uzhhorod/

ДТП с ФК "Ужгород"

По словам Балажинеца, ДТП произошло неподалеку от Звягеля. Водитель автомобиля Mitsubishi хотел с третьего ряда перестроиться в разворот и первый автобус ФК "Ужгород" пропустил, а во второй врезался. Виновник утверждает, что был дезориентирован из-за жары.

"Водитель признал свою вину, а наши молодые ребята в шоковом состоянии давали показания. Вы же понимаете их состояние: одного тренера шьют, другого... Слава богу, в команде есть психолог, капеллан, которые будут работать с игроками, чтобы привести их в сознание. Эта молодежь уже не такая, как мы. Ей нужен другой подход", — сказал президент клуба.

В результате ДТП у играющего тренера Роберта Смокоровского сломан нос и сотрясение мозга. Главного тренера Яромира Лободы и врача Владимира Червиняка тоже не было на матче с "Полесьем-2" из-за госпитализации.

Отметим, что после ДТП "Полесье" помогло персоналу команды доехать на матч в Житомир.

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