ФК Ужгород потрапив у ДТП перед матчем з Поліссям-2: наслідки аварії

ДТП з футбольним клубом "Ужгород". Фото: instagram.com/fc_uzhhorod/

Футбольний клуб "Ужгород" 17 липня потрапив у ДТП, коли їхав на гру в Житомир. В Другій лізі команда мала зіграти з "Поліссям-2".

Президент ужгородців Рудольф Балажинець у коментарі "Українському футболу" розповів про наслідки ДТП.

Читайте також:

ДТП за участі ФК "Ужгород". Фото: instagram.com/fc_uzhhorod/

ДТП з ФК "Ужгород"

За словами Балажинеця, ДТП сталася неподалік від Звягеля. Водій автомобіля Mitsubishi хотів з третього ряду перелаштуватись на розворот і перший автобус ФК "Ужгород" пропустив, а в другий врізався. Винуватець стверджує, що був дезорієнтований через спеку.

"Водій визнав свою провину, а наші молоді хлопці в шоковому стані давали свідчення. Ви ж розумієте їхній стан: одного тренера шиють, другого… Дякувати богу, в команді є психолог, капелан, які будуть працювати з гравцями, аби привести їх до тями. Ця молодь вже не така, як ми. Їй потрібен інший підхід", — сказав президент клубу.

У результаті ДТП у граючого тренера Роберта Смокоровського зламаний ніс та струс мозку. Головного тренера Яромира Лободи та лікаря Володимира Червіняка теж не було на матчі з "Поліссям-2" через госпіталізацію.

Зазначимо, що після ДТП "Полісся" допомогло персоналу команди доїхати на матч в Житомир.

Нагадаємо, Судаков продовжить кар'єру в Англії — "Шахтар" змушений продати гравця.

Тренер "Роми" оцінив дебют Довбика та пояснив, чого не вистачає українцю.

Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі.

Футболісти "Кривбаса" спровокували скандал після перемоги над "Вересом".

Трубін отримав травму — коли український голкіпер повернеться на поле.

"Динамо" дозаявило футболіста збірної України на матчі із "Зальцбургом" у Лізі чемпіонів.