В Франции в ворота топ-клуба влетел удивительный мяч из центра поля — видео

Автор гола Ламин Камара. Фото: twitter.com/JoueursSN

Удивительный гол был забит в матче чемпионата Франции между "Монако" и "Метцом". Игрок пробил по воротам соперника с 58 метров.

Автором красивого гола стал Ламин Камара, сообщил портал Новини.LIVE.

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Фантастический гол Камара не помог

"Метц", борющийся за выживание в Лиге 1, смог открыть счет на 4-й минуте матча. 19-летний Камара заметил, что вратарь "Монако" далеко вышел из ворот и пробил из центрального круга. Официально он пробил с дистанции 58,4 метра.

Кроме того, что гол был очень хорош, он также стал дебютным для сенегальского футболиста.

Несмотря на быстрый забитый мяч, "Метц" не удержал преимущество и дважды пропустил.

После победы "Монако" продолжает лидировать с 20 очками в активе, а у "Метца" 8 баллов и место в зоне вылета.

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