У Франції у ворота топклуба влетів дивовижний м’яч з центру поля — відео

Автор голу Ламін Камара. Фото: twitter.com/JoueursSN

Дивовижний гол був забитий у матчі чемпіонату Франції між "Монако" та "Метцом". Гравець "вгатив" по воротах суперника з 58 метрів.

Автором дивовижного голу став Ламін Камара, повідомив портал Новини.LIVE.

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LE BUT DE 𝟱𝟴,𝟰 𝗠𝗘𝗧𝗥𝗘𝗦 DE 𝗟𝗔𝗠𝗜𝗡𝗘 𝗖𝗔𝗠𝗔𝗥𝗔 🇸🇳🤯#ASMFCM I @FCMetz pic.twitter.com/NZMroorriC — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) October 22, 2023

Команди грали між собою матч 9-го туру Ліги 1. Цікаво, що протистояли один одному лідер турнірної таблиці та команда, яка бореться за виживання.

Фантастичний гол Камара не допоміг

"Метц", який бореться за виживання у Лізі 1, зміг відкрити рахунок на 4-й хвилині матчу. 19-річний Камара помітив, що воротар "Монако" далеко вийшов з воріт та потужно пробив з центрального кола. Офіційно, він пробив з дистанції 58,4 метра.

Крім того, що гол був дуже гарним, він також став дебютник для сенегальського футболіста.

Попри швидкий забитий м’яч "Метц" не втримав перевагу та двічі пропустив.

Після перемоги "Монако" продовжує лідирувати з 20 очками в активі, а у "Метца" 8 балів та місце в зоні вильоту.

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