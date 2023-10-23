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У Франції у ворота топклуба влетів дивовижний м’яч з центру поля — відео

23 жовтня 2023 16:30
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Агабекян Карен
редактор
У Франції у ворота топклуба влетів дивовижний м’яч з центру поля — відео
Автор голу Ламін Камара. Фото: twitter.com/JoueursSN
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Дивовижний гол був забитий у матчі чемпіонату Франції між "Монако" та "Метцом". Гравець "вгатив" по воротах суперника з 58 метрів.

Автором дивовижного голу став Ламін Камара, повідомив портал Новини.LIVE.

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Фантастичний гол Камара не допоміг

"Метц", який бореться за виживання у Лізі 1, зміг відкрити рахунок на 4-й хвилині матчу. 19-річний Камара помітив, що воротар "Монако" далеко вийшов з воріт та потужно пробив з центрального кола. Офіційно, він пробив з дистанції 58,4 метра.

Крім того, що гол був дуже гарним, він також став дебютник для сенегальського футболіста.

Попри швидкий забитий м’яч "Метц" не втримав перевагу та двічі пропустив.

Після перемоги "Монако" продовжує лідирувати з 20 очками в активі, а у "Метца" 8 балів та місце в зоні вильоту.

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