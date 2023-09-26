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В футбольном симуляторе FC 24 стало больше украинских символов

26 сентября 2023 17:15
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Агабекян Карен
редактор
В футбольном симуляторе FC 24 стало больше украинских символов
Сборная Украины. Фото: УАФ
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Агабекян Карен
редактор

В футбольном симуляторе FC 24 добавили очень важный символ Украины. В игре появился национальный гимн.

Об этом сообщил YouTube-канал Kavunyachy Fifer.

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29 сентября официально выйдет новая часть футбольного симулятора FC 24.

Некоторые фанаты симулятора получили ранний доступ к игре и высказали свое мнение о старом симуляторе с новым названием и обновлениями.

В режиме Ultimate Team добавили гимн Украины. Его можно услышать перед матчами сборных.

Также из игры удалили персонажей и команду из популярного телесериала "Тед Лассо". В сравнении с FIFA 23 в симуляторе не будет "Ричмонда", Теда Лассо и "Бороды".

В 2022 году EA Sports и Международная федерация футбола (ФИФА) объявили о завершении сотрудничества. FIFA 23 стала последней игрой по лицензии. По этой причине ФИФА потеряет большой процент своей прибыли.

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