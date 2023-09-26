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У футбольному симуляторі FC 24 побільшало українських символів

26 вересня 2023 17:15
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Агабекян Карен
редактор
У футбольному симуляторі FC 24 побільшало українських символів
Збірна України. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У футбольному симуляторі FC 24 додали важливий символ України. У грі з'явився національний гімн.

Про це повідомив YouTube-канал Kavunyachy Fifer.

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Футбольний симулятор FC 24 створений компанією EA Sports на зміну серії ігор FIFA.

EA Sports приділила увагу Україні

29 вересня офіційно вийде нова частина футбольного симулятора FC 24.

Деякі фанати симулятора отримали ранній доступ до гри та висловили свою думку про старий симулятор із новою назвою та оновленнями.

У режимі Ultimate Team додали гімн України. Його можна почути перед матчами збірних.

Також з гри видалили персонажів та команду з популярного телесеріалу "Тед Лассо". У порівнянні з FIFA 23 у симуляторі не буде "Річмонда", Теда Лассо та "Бороди".

У 2022 році EA Sports та Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосили про завершення співпраці. FIFA 23 стала останньою грою за ліцензією. Тому ФІФА втратить великий відсоток свого прибутку.

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