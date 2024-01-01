Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow У Кепы проблемы со здоровьем — шанс Лунина arrow

У Кепы проблемы со здоровьем — шанс Лунина

1 января 2024 23:11
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
У Кепы проблемы со здоровьем — шанс Лунина
Голкипер "Реала" Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В следующем матче чемпионата Испании в составе мадридского "Реала", вероятно, сыграет Андрей Лунин. Матч состоится 3 января и в нем "сливочные" сыграют с "Мальоркой".

У конкурента Лунина Кепы Аррисабалаги проблемы со здоровьем, сообщил портал Marca.

Читайте также:

Что с Кепой Аррисабалагой

По информации источника, у Кепы было легкое физическое недомогание после рождественских каникул и поэтому он не сыграет в матче с Мальоркой".

Поэтому в 19-м туре че мпионата Испании сыграет украинец Лунин.

Отметим, что Лунин специально прервал рождественские выходные, чтобы лучше подготовиться к матчу с "Мальоркой". Вместе с ним с каникул вернулись Лукас Васкес и Арда Гюлер.

Отметим, что в январе Лунин может перейти в лондонский "Челси" в результате обмена на Роберта Санчеса. Если мадридцам не удастся продать футболиста, либо обменять его, то летом он покинет клуб свободным агентом.

В сезоне 2023/2024 гг. на счету Лунина девять матчей за "Реал", где он пропустил пять голов.

Напомним, "Барселона" в январе сделает все возможное, чтобы подписать лидера "Жироны".

Бывший главный тренер "Динамо" может возглавить "Ворсклу".

Георгий Судаков прокомментировал свой уход из "Шахтера".

Тренер хорватского клуба впервые рассказал, почему игнорирует Гармаша.

Назван лучший тренер года в футболе — победил с феноменальным отрывом.

"Жирона" в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме