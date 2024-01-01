У Кепы проблемы со здоровьем — шанс Лунина

Голкипер "Реала" Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

В следующем матче чемпионата Испании в составе мадридского "Реала", вероятно, сыграет Андрей Лунин. Матч состоится 3 января и в нем "сливочные" сыграют с "Мальоркой".

У конкурента Лунина Кепы Аррисабалаги проблемы со здоровьем, сообщил портал Marca.

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По информации источника, у Кепы было легкое физическое недомогание после рождественских каникул и поэтому он не сыграет в матче с Мальоркой".

Поэтому в 19-м туре че мпионата Испании сыграет украинец Лунин.

Отметим, что Лунин специально прервал рождественские выходные, чтобы лучше подготовиться к матчу с "Мальоркой". Вместе с ним с каникул вернулись Лукас Васкес и Арда Гюлер.

Отметим, что в январе Лунин может перейти в лондонский "Челси" в результате обмена на Роберта Санчеса. Если мадридцам не удастся продать футболиста, либо обменять его, то летом он покинет клуб свободным агентом.

В сезоне 2023/2024 гг. на счету Лунина девять матчей за "Реал", где он пропустил пять голов.

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