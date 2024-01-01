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У Кепи проблеми зі здоров'ям — шанс Луніна

1 січня 2024 23:11
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Агабекян Карен
редактор
У Кепи проблеми зі здоров'ям — шанс Луніна
Голкіпер "Реала" Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
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Агабекян Карен
редактор

У наступному матчі чемпіонату Іспанії у складі мадридського "Реала", ймовірно, зіграє Андрій Лунін. Матч відбудеться 3 січня і в ньому "вершкові" зіграють із "Мальоркою".

У конкурента Луніна Кепи Аррісабалаги проблеми зі здоров'ям, повідомив портал Marca.

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За інформацією джерела, Кепа мав легке фізичне нездужання після різдвяних канікул і тому він не зіграє в матчі з Мальоркою".

Тому у 19-му турі чемпіонату Іспанії зіграє українець Лунін.

Зазначимо, що Лунін спеціально перервав різдвяні вихідні, щоб краще підготуватися до матчу з "Мальоркою". Разом із ним із канікул повернулися Лукас Васкес та Арда Гюлер.

Зазначимо, що у січні Лунін може перейти до лондонського "Челсі" в результаті обміну на Роберта Санчеса. Якщо мадридцям не вдасться продати футболіста або обміняти його, то влітку він залишить клуб вільним агентом.

У сезоні 2023/2024 років. на рахунку Луніна дев'ять матчів за "Реал", де він пропустив п'ять голів.

Нагадаємо, "Барселона" у січні зробить усе можливе, щоб підписати лідера "Жирони".

Колишній головний тренер "Динамо" може очолити "Ворсклу".

Георгій Судаков прокоментував свій відхід із "Шахтаря".

Тренер хорватського клубу вперше розповів, чому ігнорує Гармаша.

Названо найкращого тренера року у футболі — переміг із феноменальним відривом.

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