У Кепи проблеми зі здоров'ям — шанс Луніна

Голкіпер "Реала" Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

У наступному матчі чемпіонату Іспанії у складі мадридського "Реала", ймовірно, зіграє Андрій Лунін. Матч відбудеться 3 січня і в ньому "вершкові" зіграють із "Мальоркою".

У конкурента Луніна Кепи Аррісабалаги проблеми зі здоров'ям, повідомив портал Marca.

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За інформацією джерела, Кепа мав легке фізичне нездужання після різдвяних канікул і тому він не зіграє в матчі з Мальоркою".

Тому у 19-му турі чемпіонату Іспанії зіграє українець Лунін.

Зазначимо, що Лунін спеціально перервав різдвяні вихідні, щоб краще підготуватися до матчу з "Мальоркою". Разом із ним із канікул повернулися Лукас Васкес та Арда Гюлер.

Зазначимо, що у січні Лунін може перейти до лондонського "Челсі" в результаті обміну на Роберта Санчеса. Якщо мадридцям не вдасться продати футболіста або обміняти його, то влітку він залишить клуб вільним агентом.

У сезоні 2023/2024 років. на рахунку Луніна дев'ять матчів за "Реал", де він пропустив п'ять голів.

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