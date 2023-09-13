У Клоппа прокомментировали слухи о сборной Германии
Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп является одним из кандидатов на пост наставника сборной Германии. Предыдущий тренер Бундестим Ханс-Дитер Флик был отправлен в отставку после серии неудачных результатов.
Агент Клоппа прокомментировал информацию об интересе со стороны Немецкого футбольного союза, сообщает Bild.
В сборной Германии появится новый главный тренер. При Хансе-Дитере Флике команда проиграла несколько матчей подряд, после чего наставника отправили в отставку.
Временным тренером Бундестим стал Руди Феллер, при котором команда сразу же обыграла в товарищеском матче Францию (2:1). Кандидатами на вакантную должность являются наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп и безработный Юлиан Нагельсманн.
Что сказал агент Юргена Клоппа
Контракт немецкого тренера с английским клубом действует до лета 2026 года. Юрген Клопп возглавил "Ливерпуль" осенью 2015 года и с тех пор выиграл с клубом много трофеев, включая титул чемпиона АПЛ и Лигу чемпионов.
По словам агента 56-летнего тренера, Юргена Клоппа не интересует возможность работы со сборной Германии. Наставник хочет до конца отработать контракт с "Ливерпулем" и не загадывает на будущее.
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