У Клоппа прокоментували чутки про збірну Німеччини
Головний тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп є одним із кандидатів на посаду наставника збірної Німеччини. Попереднього тренера Бундестім Ханса-Дітера Фліка було відправлено у відставку після серії невдалих результатів.
Агент Клоппа прокоментував інформацію про інтерес з боку Німецької футбольної спілки, повідомляє Bild.
У збірній Німеччині з’явиться новий головний тренер. За Ханса-Дітера Фліка команда програла кілька матчів поспіль, після чого наставника відправили у відставку.
Тимчасовим тренером Бундестім став Руді Феллер, за якого команда відразу ж обіграла у товариському матчі Францію (2:1). Кандидатами на вакантну посаду є наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп та безробітний Юліан Нагельсманн.
Що сказав агент Юргена Клоппа
Контракт німецького тренера з англійським клубом діє до літа 2026 року. Юрген Клопп очолив "Ліверпуль" восени 2015 року і з того часу виграв із клубом багато трофеїв, включаючи титул чемпіона АПЛ та Лігу чемпіонів.
За словами агента 56-річного тренера, Юргена Клоппа не цікавить можливість роботи зі збірною Німеччини. Наставник хоче до кінця відпрацювати контракт із "Ліверпулем" і не загадує на майбутнє.
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