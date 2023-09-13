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У Клоппа прокоментували чутки про збірну Німеччини

13 вересня 2023 12:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У Клоппа прокоментували чутки про збірну Німеччини
Юрген Клопп під час матчу "Ліверпуля". Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп є одним із кандидатів на посаду наставника збірної Німеччини. Попереднього тренера Бундестім Ханса-Дітера Фліка було відправлено у відставку після серії невдалих результатів.

Агент Клоппа прокоментував інформацію про інтерес з боку Німецької футбольної спілки, повідомляє Bild.

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У збірній Німеччині з’явиться новий головний тренер. За Ханса-Дітера Фліка команда програла кілька матчів поспіль, після чого наставника відправили у відставку.

Юрген Клопп
Юрген Клопп після перемоги над "Ньюкаслом" Фото: REUTERS/Scott Heppell

Тимчасовим тренером Бундестім став Руді Феллер, за якого команда відразу ж обіграла у товариському матчі Францію (2:1). Кандидатами на вакантну посаду є наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп та безробітний Юліан Нагельсманн.

Що сказав агент Юргена Клоппа

Контракт німецького тренера з англійським клубом діє до літа 2026 року. Юрген Клопп очолив "Ліверпуль" восени 2015 року і з того часу виграв із клубом багато трофеїв, включаючи титул чемпіона АПЛ та Лігу чемпіонів.

За словами агента 56-річного тренера, Юргена Клоппа не цікавить можливість роботи зі збірною Німеччини. Наставник хоче до кінця відпрацювати контракт із "Ліверпулем" і не загадує на майбутнє.

Раніше свої послуги Німецькому футбольному союзу запропонував екснаставник "Баварії" Фелікс Магат.

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