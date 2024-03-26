В КНДР на матч отбора на ЧМ-2026 не пустили команду Японии — что угрожает Северной Корее

Сборная Японии перед несостоявшимся матчем с КНДР. Фото: Kyodo News

Непривычная ситуация произошла на групповом этапе отбора на чемпионат мира-2026 в Азии. Команду гостей не пустили в страну, где должен был пройти матч.

Случился инцидент перед матчем Северной Кореи и Японии, сообщило издание Kyodo News.

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Что грозит КНДР

Развитие ситуации вокруг матча, который был запланирован на 26 марта, началось 20 марта. Именно тогда Футбольная ассоциация Северной Кореи сообщила Футбольной ассоциации Японии, что игру нужно перенести в нейтральное место.

В Японии отказались от этого предложения, сославшись на тот факт, что Северная Корея обратилась слишком поздно.

Поскольку Северная Корея не пустила сборную Японии в страну, то ФИФА отменила запланированный матч. Теперь КНДР будет наказана техническим поражением со счетом 0:3.

Свое решение не пустить в страну сборную Японии в Северное Корее объяснили возрастанием в стране восходящего солнца заразившихся фульминантной, гемолитичной стрептококковой инфекцией.

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