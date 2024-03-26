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В КНДР на матч отбора на ЧМ-2026 не пустили команду Японии — что угрожает Северной Корее

26 марта 2024 14:35
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Агабекян Карен
редактор
В КНДР на матч отбора на ЧМ-2026 не пустили команду Японии — что угрожает Северной Корее
Сборная Японии перед несостоявшимся матчем с КНДР. Фото: Kyodo News
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Непривычная ситуация произошла на групповом этапе отбора на чемпионат мира-2026 в Азии. Команду гостей не пустили в страну, где должен был пройти матч.

Случился инцидент перед матчем Северной Кореи и Японии, сообщило издание Kyodo News.

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Сборные Японии и Северной Кореи сыграли друг с другом 21 марта в Токио. Фото: Kyodo News

Что грозит КНДР

Развитие ситуации вокруг матча, который был запланирован на 26 марта, началось 20 марта. Именно тогда Футбольная ассоциация Северной Кореи сообщила Футбольной ассоциации Японии, что игру нужно перенести в нейтральное место.

В Японии отказались от этого предложения, сославшись на тот факт, что Северная Корея обратилась слишком поздно.

Поскольку Северная Корея не пустила сборную Японии в страну, то ФИФА отменила запланированный матч. Теперь КНДР будет наказана техническим поражением со счетом 0:3.

Свое решение не пустить в страну сборную Японии в Северное Корее объяснили возрастанием в стране восходящего солнца заразившихся фульминантной, гемолитичной стрептококковой инфекцией.

Напомним, Мудрик в центра внимания известного клуба — за его игрой следят скауты. 

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КНДР
футбол
Япония
чемпионат мира

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