У КНДР на матч відбору на ЧС-2026 не пустили команду Японії — що загрожує Північній Кореї

Збірна Японії перед матчем з КНДР, що не відбувся. Фото: Kyodo News

Незвичайна ситуація сталася на груповому етапі відбору на чемпіонат світу-2026 в Азії. Команду гостей не пустили до країни, де мав пройти матч.

Стався інцидент перед матчем Північної Кореї та Японії, повідомило видання Kyodo News .

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Що загрожує КНДР

Розвиток ситуації навколо матчу, який був запланований на 26 березня, розпочався 20 березня. Саме тоді Футбольна асоціація Північної Кореї повідомила Футбольну асоціацію Японії, що гру потрібно перенести в нейтральне місце.

У Японії відмовилися від цієї пропозиції, пославшись на той факт, що Північна Корея звернулася надто пізно.

Оскільки Північна Корея не пустила збірну Японії до країни, ФІФА скасувала запланований матч. Тепер КНДР буде покарано технічною поразкою з рахунком 0:3.

Своє рішення не пустити в країну збірну Японії в Північній Кореї пояснили зростанням у Японії кількості людей, що заразилися фульмінантною гемолітичною стрептококовою інфекцією.

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