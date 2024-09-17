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В Кривбасс вернется лидер прошлого сезона — из-за обстрелов он боялся ехать в Украину

17 сентября 2024 20:31
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Возвращение Хрвое Илича: ключевой игрок Кривбасса вернется в Кривой Рог
Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин. Фото: "Кривбасс"
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

После того как "Кривбасс" потерял из-за травмы одного из своих лидеров Ивана Дибанго, а Тимура Стецькова отстранили от тренировок, у клуба есть и хорошие новости. Вернется в команду ключевой игрок центра поля в сезоне 2023/2024 гг.

О возвращении одного из игроков в комментарии "Спорт-Экспрессу" сообщил вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин.

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Функционер рассказал, что после перерыва возвращается в команду хорватский полузащитник Хрвое Илич.

Хрвое Илич
Хрвое Илич. Фото: "Кривбасс"

Ранее Илич прошел подготовку к сезону с командой, но решил взять перерыв из-за семейных проблем и опасений за собственную безопасность после обстрелов в Украине.

По словам Гагарина, "Кривбасс" поддерживал игрока и был готов отпустить его в другой клуб. Однако игрок решил остаться в "Кривбассе" и на этой неделе вернется к тренировкам.

Хрвое Илич
Хрвое Илич. Фото: "Кривбасс"

"У Илича были определенные семейные проблемы, а также опасения за собственную безопасность. Мы много разговаривали об этом, он был открыт и честен с клубом. После сборов, которые он провел с "Кривбассом", мы дали ему время разобраться с личными вопросами и даже готовы были в крайнем случае отпустить его в другой клуб", — сказал Гагарин.

Илич перешел в "Кривбасс" летом 2023 года и в прошлом сезоне за 21 матч отличился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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футбол УПЛ Кривбасс Артем Гагарин Хрвое Илич

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