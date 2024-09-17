Повернення Хрвоє Іліча: ключовий гравець Кривбаса повернеться в Кривий Ріг

Віцепрезидент "Кривбасу" Артем Гагарін. Фото: "Кривбас"

Після того як "Кривбас" втратив через травму одно зі своїх лідерів Івана Дібанго, а Тимура Стецькова відсторонили від тренувань, у клуба є й хороші новини. Повернеться у команду ключовий гравець центра поля в сезоні 2023/2024 рр.

Про повернення одного із гравців в коментарі "Спорт-Експресу" повідомив віцепрезидент "Кривбасу" Артем Гагарін.

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У "Кривбасі" велике повернення

Функціонер розповів, що після перерви повертається в команду хорватський півзахисник Хрвоє Іліч.

Хрвоє Іліч. Фото: "Кривбас"

Раніше Іліч пройшов підготовку до сезону з командою, але вирішив взяти перерву через сімейні проблеми та побоюваннями за власну безпеку після обстрілів в Україні.

За словами Гагаріна, "Кривбас" підтримував гравця та був готовий відпустити його до іншого клубу. Однак гравець вирішив залишитися в "Кривбасі" і цього тижня повернеться до тренувань.

Хрвоє Іліч. Фото: "Кривбас"

"В Іліча були певні сімейні проблеми, а також побоювання за власну безпеку. Ми багато розмовляли про це, він був відкритий і чесний з клубом. Після зборів, які він провів з "Кривбасом", ми дали йому час розібратися з особистими питаннями і навіть готові були в крайньому разі відпустити його в інший клуб", — сказав Гагарін.

Іліч перейшов до "Кривбасу" влітку 2023 року і в минулому сезоні за 21 матч, відзначився трьома забитими м'ячами та двома гольовими передачами.

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