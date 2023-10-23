В "Лацио" скандал из-за приглашения израильского военного на матч
В Италии возник скандал, связанный с римским "Лацио" и его ультрасами, которые никогда не скрывали своих "правых" взглядов. На этот раз это связано с войной в Израиле.
Фанаты выступили против решения руководителя клуба и лидеров команды, сообщил портал Roma Today.
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Конфликт повлекло решение руководства "Лацио" пригласить на матч клуба израильского солдата Майера Солиани.
Этот сержант ЦАХАЛа в чемпионате Италии болеет за римлян и публично поддержал команду. После этого президент клуба Клаудио Лотито и футболисты Чиро Иммобиле и Луис Альберто поддержали военного, воюющего против террористов ХАМАС, и пригласили на матч.
В ответ группировка ультрас "Лацио" Curva Nord на улицах Рима вывесила баннер с обвинением военного в убийстве детей и женщин.
"Резервист, убивающий женщин и детей, никогда не сможет представлять "Лацио", — написано на баннере.
Отметим, что часть менее радикальных болельщиков не поддержали ультрас Curva Nord.
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