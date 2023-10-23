У "Лаціо" скандал через запрошення ізраїльського військового на матч
В Італії виник скандал, пов’язаний з римським "Лаціо" та його ультрас, які ніколи не приховували своїх "правих" поглядів. Цього разу це пов’язано з війною в Ізраїлі.
Фанати виступили проти рішення керівника клубу та лідерів команди, повідомив портал Roma Today.
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Конфлікт спричинило рішення керівництва "Лаціо" запросити на матч клубу ізраїльського солдата Маєра Соліані.
Цей сержант ЦАХАЛу в чемпіонаті Італії вболіває за римлян та публічно підтримав команду. Після цього президент клубу Клаудіо Лотіто та футболісти Чіро Іммобіле й Луїс Альберто підтримали військового, який воює проти терористів ХАМАСу, та запросили на матч.
У відповідь угруповання ультрас "Лаціо" Curva Nord на вулицях Риму вивісили банер зі звинуваченням військового у вбивстві дітей та жінок.
"Резервіст, який вбиває жінок та дітей, ніколи не зможе представляти "Лаціо", — написано на банері.
Зазначимо, що частина з менш радикальних вболівальників не підтримали ультрас Curva Nord.
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