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У "Лаціо" скандал через запрошення ізраїльського військового на матч

23 жовтня 2023 17:00
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Агабекян Карен
редактор
У "Лаціо" скандал через запрошення ізраїльського військового на матч
Уболівальники "Лаціо". Фото: twitter.com/romanewseu
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Італії виник скандал, пов’язаний з римським "Лаціо" та його ультрас, які ніколи не приховували своїх "правих" поглядів. Цього разу це пов’язано з війною в Ізраїлі.

Фанати виступили проти рішення керівника клубу та лідерів команди, повідомив портал Roma Today.

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Акція ультрас "Лаціо". Фото: Roma Today

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Конфлікт спричинило рішення керівництва "Лаціо" запросити на матч клубу ізраїльського солдата Маєра Соліані.

Цей сержант ЦАХАЛу в чемпіонаті Італії вболіває за римлян та публічно підтримав команду. Після цього президент клубу Клаудіо Лотіто та футболісти Чіро Іммобіле й Луїс Альберто підтримали військового, який воює проти терористів ХАМАСу, та запросили на матч.

У відповідь угруповання ультрас "Лаціо" Curva Nord на вулицях Риму вивісили банер зі звинуваченням військового у вбивстві дітей та жінок.

"Резервіст, який вбиває жінок та дітей, ніколи не зможе представляти "Лаціо", — написано на банері.

Зазначимо, що частина з менш радикальних вболівальників не підтримали ультрас Curva Nord.

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