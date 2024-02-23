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В Ливерпуле рассказали, сыграют ли Салах, Нуньес и Собослаи в финале Кубка Лиги

23 февраля 2024 13:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В Ливерпуле рассказали, сыграют ли Салах, Нуньес и Собослаи в финале Кубка Лиги
Мохаммед Салах празднует гол в ворота "Брентфорда". Фото: Reuters/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренерский штаб английского "Ливерпуля" готовит команду к финалу Кубка английской Лиги против "Челси". Не исключено, что "красные" сыграют в этом поединке не в основном составе. 

Некоторые футболисты могут пропустить важный матч, сообщает Liverpool Echo

В воскресенье, 25 февраля, "Ливерпуль" и "Челси" будут противостоять друг другу в финале Кубка английской лиги. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

Тренерский штаб "красных" будет ждать до последней минуты, прежде чем принять решение о стартовом составе команды. Не исключено, что Мохаммед Салах, Дарвин Нуньес и Доминик Собослаи не сумеют выйти на поле в этом матче. 

Доменик Собослаи
Доменик Собослаи борется за мяч. Фото: REUTERS/Phil Noble

Травмы игроков "Ливерпуля" 

Юрген Клопп уже знает, кто точно пропустит поединок с "Челси". Кертис Джонс присоединился к Алиссону Беккеру, Тренту Александру-Арнольду и Диогу Жоте, которые долгое не смогут помочь "Ливерпулю" из-за травм. "Ливерпуль" отправится на "Уэмбли" без Жоэля Матипа, Тьяго Алькантары и Стефана Байчетича, а молодой Бен Доак не сыграет из-за травмы колена. 

Дарвин Нуньес
Дарвин Нуньес забил гол. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

При этом Мохаммеду Салаху, Доменику Собослаи и Дарвину Нуньесу будут предоставлены шансы выйти на поле, если на тренировке перед поединком этих игроков не будут беспокоить проблемы со здоровьем.

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Ливерпуль
Мохамед Салах
Дарвин Нуньес
Кубок Английской Лиги

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