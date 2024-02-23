В Ливерпуле рассказали, сыграют ли Салах, Нуньес и Собослаи в финале Кубка Лиги
Тренерский штаб английского "Ливерпуля" готовит команду к финалу Кубка английской Лиги против "Челси". Не исключено, что "красные" сыграют в этом поединке не в основном составе.
Некоторые футболисты могут пропустить важный матч, сообщает Liverpool Echo.
В воскресенье, 25 февраля, "Ливерпуль" и "Челси" будут противостоять друг другу в финале Кубка английской лиги. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.
Тренерский штаб "красных" будет ждать до последней минуты, прежде чем принять решение о стартовом составе команды. Не исключено, что Мохаммед Салах, Дарвин Нуньес и Доминик Собослаи не сумеют выйти на поле в этом матче.
Травмы игроков "Ливерпуля"
Юрген Клопп уже знает, кто точно пропустит поединок с "Челси". Кертис Джонс присоединился к Алиссону Беккеру, Тренту Александру-Арнольду и Диогу Жоте, которые долгое не смогут помочь "Ливерпулю" из-за травм. "Ливерпуль" отправится на "Уэмбли" без Жоэля Матипа, Тьяго Алькантары и Стефана Байчетича, а молодой Бен Доак не сыграет из-за травмы колена.
При этом Мохаммеду Салаху, Доменику Собослаи и Дарвину Нуньесу будут предоставлены шансы выйти на поле, если на тренировке перед поединком этих игроков не будут беспокоить проблемы со здоровьем.
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