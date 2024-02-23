У Ліверпулі розповіли, чи зіграють Салах, Нуньєс та Собослаї у фіналі Кубка Ліги

Мохаммед Салах святкує гол у ворота Брентфорда. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Тренерський штаб англійського "Ліверпуля" готує команду до фіналу Кубка англійської Ліги проти "Челсі". Не виключено, що "червоні" зіграють у цьому поєдинку не в основному складі.

Деякі футболісти можуть пропустити важливий матч, повідомляє Liverpool Echo.

У неділю, 25 лютого, "Ліверпуль" та "Челсі" протистоятимуть один одному у фіналі Кубка англійської ліги. Початок матчу о 17:00 за київським часом.

Тренерський штаб "червоних" чекатиме до останньої хвилини, перш ніж ухвалити рішення про стартовий склад команди. Не виключено, що Мохаммед Салах, Дарвін Нуньєс та Домінік Собослаї не зможуть вийти на поле у цьому матчі.

Доменик Собослаї виборює м'яч. Фото: REUTERS/Phil Noble

Травми гравців "Ліверпуля"

Юрген Клопп уже знає, хто точно пропустить поєдинок із "Челсі". Кертіс Джонс приєднався до Аліссона Бекера, Трента Олександра-Арнольда та Діогу Жоти, які довге не зможуть допомогти "Ліверпулю" через травми. "Ліверпуль" вирушить на "Вемблі" без Жоеля Матіпа, Тьяго Алькантари та Стефана Байчетича, а молодий Бен Доак не зіграє через травму коліна.

Дарвін Нуньєс забив гол. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

При цьому Мохаммеду Салаху, Доменіку Собослаї та Дарвіну Нуньєсу будуть надані шанси вийти на поле, якщо на тренуванні перед поєдинком цих гравців не турбуватимуть проблеми зі здоров'ям.

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