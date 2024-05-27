В Металлисте 1925 думают, что делать со Скрипником — тренер оставил им пожелания
По итогам прошедшего сезона Украинской премьер-лиги "Металлист 1925" занял последнее 16-е место. Команда вылетела в Первую лигу и сейчас стало неясным будущее клуба.
По итогу сезона руководство клуба 26 мая встретилось со Скрипником, сообщил портал Sportarena.
Скрипник готов остаться в "Металлисте 1925"
По информации источника, Скрипник подтвердил свое желание отработать контракт и вернуть команду в Украинскую премьер-лигу.
Во время общения с руководством клуба Скрипник и его тренерский штаб озвучил свои пожелания по комплектации и усилении состава на следующий сезон.
Руководители "Металлиста 1925" не дали сразу ответ и взяли время на размышления.
Скрипник готов вернуть команду в элиту, но лишь в случае усиления состава.
Скрипник перешел в "Металлист 1925" пришел в команду в зимнее межсезонье и с того момента помог команде набрать лишь восемь очков — одна победа в 13 матчах.
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