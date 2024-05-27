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В Металлисте 1925 думают, что делать со Скрипником — тренер оставил им пожелания

27 мая 2024 08:48
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Агабекян Карен
редактор
В Металлисте 1925 думают, что делать со Скрипником — тренер оставил им пожелания
Главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник. Фото: "Металлист 1925"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

По итогам прошедшего сезона Украинской премьер-лиги "Металлист 1925" занял последнее 16-е место. Команда вылетела в Первую лигу и сейчас стало неясным будущее клуба.

По итогу сезона руководство клуба 26 мая встретилось со Скрипником, сообщил портал Sportarena.

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Игроки "Металлиста 1925". Фото: УПЛ

Скрипник готов остаться в "Металлисте 1925"

По информации источника, Скрипник подтвердил свое желание отработать контракт и вернуть команду в Украинскую премьер-лигу.

Во время общения с руководством клуба Скрипник и его тренерский штаб озвучил свои пожелания по комплектации и усилении состава на следующий сезон.

Руководители "Металлиста 1925" не дали сразу ответ и взяли время на размышления.

Скрипник готов вернуть команду в элиту, но лишь в случае усиления состава.

Скрипник перешел в "Металлист 1925" пришел в команду в зимнее межсезонье и с того момента помог команде набрать лишь восемь очков — одна победа в 13 матчах.

Напомним, Трубин летом уйдет из "Бенфики" — украинец присоединится к топ-клубу.

Довбик может выиграть престижный трофей — в "Жироне" сделали заявление.

Судаков в шаге от трансфера из "Шахтера" — детали сделки.

Роналду перейдет в "Байер" — Хаби Алонсо заинтересован в Криштиану.

Мудрик узнал, кто возглавит "Челси".

футбол
УПЛ
Виктор Скрипник
ФК Металлист 1925

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