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У Металісті 1925 думають, що робити зі Скрипником — тренер залишив їм побажання

27 травня 2024 08:48
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Агабекян Карен
редактор
У Металісті 1925 думають, що робити зі Скрипником — тренер залишив їм побажання
Головний тренер "Металіста 1925" Віктор Скрипник. Фото: "Металіст 1925"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

За підсумками минулого сезону Української прем'єр-ліги "Металіст 1925" посів останнє 16 місце. Команда вилетіла до Першої ліги й зараз стало неясним майбутнє команди.

За підсумками сезону керівництво клубу 26 травня зустрілося зі Скрипником, повідомив портал Sportarena.

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Гравці "Металіста 1925". Фото: УПЛ

Скрипник готовий залишитися в "Металісті 1925"

За інформацією джерела, Скрипник підтвердив своє бажання відпрацювати контракт та повернути команду до української прем'єр-ліги.

Під час спілкування з керівництвом клубу Скрипник та його тренерський штаб озвучили свої побажання щодо комплектації та посилення складу на наступний сезон.

Керівники "Металіста 1925" не дали одразу відповіді та взяли час на роздуми.

Скрипник готовий повернути команду до еліти, але лише у разі посилення складу.

Скрипник перейшов у "Металіст 1925", прийшов у команду в зимове міжсезоння і з того моменту допоміг команді набрати лише вісім очок — одна перемога у 13 матчах.

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футбол
УПЛ
Віктор Скрипник
ФК Металіст 1925

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