В молодежной сборной Украины знают, как обыграть Испанию в полуфинале Евро-2023

Украинские игроки празднуют победу. Фото: instagram.com/tal.04/

Команда Руслана Ротаня готовится к полуфиналу молодежного чемпионата Европы. Соперником сборной Украины станет Испания.

Защитник Украины U-21 Максим Таловеров в интервью УАФ рассказал о преимуществах своей команды над противником.

Читайте также:

В среду, пятого июля, пройдут полуфинале на Евро-2023. Сборные Испании и Украины выйдут на поле стадиона "Стяуа" в румынском Бухаресте в 22:00 по киевскому времени. Подопечные Сантьяго Санчеса считаются фаворитами этого противостояния.

Руслан Ротань готовит Украину к матчу. Фото: пресс-служба УАФ

Уверенность Таловерова

Защитник сборной Украины Максим Таловеров напомнил, что его команда не так давно уже встречалась с испанцами на Евро-2023. В последнем туре группового этапа была зафиксирована ничья со счетом 2:2, причем испанцы отыгрались незадолго до финального свистка.

Игроки сборной Украины перед матчем. Фото: instagram.com/tal.04/

Таловеров признал, что Украина U-21 сыграет в полуфинале в свой фирменный футбол и не будет подстраиваться под соперника. Также футболист отметил, что в четвертьфинале сборная Испании сыграла 120 минут (против Швейцарии. — Ред), тогда как украинцам для победы над французами понадобилось 90 минут.

"Мы в одинаковых условиях. Прекрасно понимаем, насколько важным будет этот поединок. Соперник уверен в себе, это опасная команда. Но мы очень хотим победить ради всей Украины. Настраиваемся на самый важный матч в карьере", — рассказал Максим Таловеров.

Напомним, Михаил Мудрик стал трансферной целью двух зарубежных клубов.

Полузащитник Виктор Цыганков нужен известному клубу: "Жирона" продаст украинца.

Скоро Роналду вернется в Европу: топ-клуб готовит предложение для Криштиану.

"ПСЖ" нашел замену Килиану Мбаппе: готовится щедрое предложение.

Месси теряет позиции: определен лучший форвард мира.