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В молодежной сборной Украины знают, как обыграть Испанию в полуфинале Евро-2023

5 июля 2023 13:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В молодежной сборной Украины знают, как обыграть Испанию в полуфинале Евро-2023
Украинские игроки празднуют победу. Фото: instagram.com/tal.04/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Команда Руслана Ротаня готовится к полуфиналу молодежного чемпионата Европы. Соперником сборной Украины станет Испания. 

Защитник Украины U-21 Максим Таловеров в интервью УАФ рассказал о преимуществах своей команды над противником. 

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В среду, пятого июля, пройдут полуфинале на Евро-2023. Сборные Испании и Украины выйдут на поле стадиона "Стяуа" в румынском Бухаресте в 22:00 по киевскому времени. Подопечные Сантьяго Санчеса считаются фаворитами этого противостояния. 

Руслан Ротань
Руслан Ротань готовит Украину к матчу. Фото: пресс-служба УАФ

Уверенность Таловерова 

Защитник сборной Украины Максим Таловеров напомнил, что его команда не так давно уже встречалась с испанцами на Евро-2023. В последнем туре группового этапа была зафиксирована ничья со счетом 2:2, причем испанцы отыгрались незадолго до финального свистка. 

молодежная сборная Украины
Игроки сборной Украины перед матчем. Фото: instagram.com/tal.04/

Таловеров признал, что Украина U-21 сыграет в полуфинале в свой фирменный футбол и не будет подстраиваться под соперника. Также футболист отметил, что в четвертьфинале сборная Испании сыграла 120 минут (против Швейцарии. — Ред), тогда как украинцам для победы над французами понадобилось 90 минут. 

"Мы в одинаковых условиях. Прекрасно понимаем, насколько важным будет этот поединок. Соперник уверен в себе, это опасная команда. Но мы очень хотим победить ради всей Украины. Настраиваемся на самый важный матч в карьере", — рассказал Максим Таловеров. 

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