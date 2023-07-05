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У молодіжній збірній України знають, як обіграти Іспанію у півфіналі Євро-2023

5 липня 2023 13:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У молодіжній збірній України знають, як обіграти Іспанію у півфіналі Євро-2023
Українські гравці святкують перемогу. Фото: instagram.com/tal.04/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Команда Руслана Ротаня готується до півфіналу молодіжного чемпіонату Європи. Суперником збірної України стане Іспанія.

Захисник України U-21 Максим Таловєров в інтерв'ю УАФ розповів про переваги своєї команди над ворогом.

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У середу, 5 липня, пройдуть півфінали на Євро-2023. Збірні Іспанії та України вийдуть на поле стадіону "Стяуа" у румунському Бухаресті о 22:00 за київським часом. Підопічні Сантьяго Санчеса вважаються фаворитами цього протистояння.

Руслан Ротань
Руслан Ротань готує Україну до матчу Фото: пресслужба УАФ

Впевненість Таловєрова

Захисник збірної України Максим Таловєров нагадав, що його команда нещодавно зустрічалася з іспанцями на Євро-2023. В останньому турі групового етапу було зафіксовано нічию з рахунком 2:2, причому іспанці відігралися незадовго до фінального свистка.

молодіжна збірна України
Гравці збірної України перед матчем Фото: instagram.com/tal.04/

Таловєров визнав, що Україна U-21 зіграє у півфіналі у свій фірмовий футбол і не підлаштовуватиметься під суперника. Також футболіст зазначив, що у чвертьфіналі збірна Іспанії зіграла 120 хвилин (проти Швейцарії. — Ред), тоді як українцям для перемоги над французами знадобилося 90 хвилин.

"Ми в однакових умовах. Чудово розуміємо, наскільки важливим буде цей поєдинок. Суперник упевнений у собі, це небезпечна команда. Але ми дуже хочемо перемогти заради всієї України. Налаштовуємось на найважливіший матч у кар'єрі", — розповів Максим Таловєров.

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