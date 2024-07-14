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У Мудрика два результативных действия в товарищеском матче Челси

14 июля 2024 06:45
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Челси победило Лидс 5-1 в закрытом товарищеском матче
Михаил Мудрик. Фото: Reuters/David Klein
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Лондонский "Челси" продолжает готовиться к следующему сезону. Клуб проводит товарищеские матчи, но пока за закрытыми дверьми.

В контрольном матче "Челси" победило "Лидс" со счетом 5:1, сообщил Х From The Shed End.

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Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в матче со сборной Словакии. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Мудрик оказался очень активным

Михаил Мудрик, Кристофер Нкунку и Нони Мадуэке записали в свой актив по два результативных действия. Первые два забили по мячу и сделали по результативной передаче, а третий сделал дубль.

Отметим, что товарищеский матч длился 3 тайма по 45 минут, чтобы сыграли больше игроков.

В июле "Челси" также сыграет запланированные контрольные матчи против "Рексема" и "Селтика". При этом неизвестно, будут ли они закрыты для публики.

Ранее Мудрик отказался от отпуска после матчей за сборную Украины. Футболист также хотел поехать на Олимпийские игры, но "Челси" его не отпустил.

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