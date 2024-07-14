Челси победило Лидс 5-1 в закрытом товарищеском матче

Михаил Мудрик. Фото: Reuters/David Klein

Лондонский "Челси" продолжает готовиться к следующему сезону. Клуб проводит товарищеские матчи, но пока за закрытыми дверьми.

В контрольном матче "Челси" победило "Лидс" со счетом 5:1, сообщил Х From The Shed End.

Читайте также:

Михаил Мудрик в матче со сборной Словакии. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Мудрик оказался очень активным

Михаил Мудрик, Кристофер Нкунку и Нони Мадуэке записали в свой актив по два результативных действия. Первые два забили по мячу и сделали по результативной передаче, а третий сделал дубль.

Отметим, что товарищеский матч длился 3 тайма по 45 минут, чтобы сыграли больше игроков.

В июле "Челси" также сыграет запланированные контрольные матчи против "Рексема" и "Селтика". При этом неизвестно, будут ли они закрыты для публики.

Ранее Мудрик отказался от отпуска после матчей за сборную Украины. Футболист также хотел поехать на Олимпийские игры, но "Челси" его не отпустил.

Напомним, Судаков готовится к уходу из "Шахтера" — клуб получит выгодное предложение.

Цыганков уйдет из "Жироны" — два клуба ведут борьбу за украинца.

В дом экс-футболиста сборной Украины попала ракета.

Трубин выбрал новый клуб — "Бенфика" снизит трансферную стоимость украинца.

Лунин согласился на переезд в Саудовскую Аравию.